З африканських країн лунають жахливі повідомлення про вагнерівців

Після появи чергових доказів звірств росіян на українській землі, з'являються численні конспірологічні теорії про те, для чого це взагалі було зроблено і які матиме наслідки.

Жорстокість – єдиний мотив

Багато хто вважає, що такою публікацією росіяни намагалися залякати українців перед можливим контрнаступом ЗСУ на російські позиції. Разом з цим, мовляв, продемонструвати російській армії, що вона має відчайдушно боротися з українцями, бо: "Якщо ми таке робимо з ними, то й вони можуть робити це з нами".

Актуально Чи загрожує щось українському контрнаступу

Не багато людей уявляють собі, що росіяни, які опублікували таке відео, можуть просто хизуватися власною жорстокістю і не мати жодних інших мотивів. Адже мовиться про людей, у яких уявлення про добро і зло повністю стерте. Не дивно, що і в Кремлі прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков змушений засуджувати ці кадри і лише закликати до перевірки їхньої правдивості.

Такі прояви жорстокості – прямий наслідок криміналізації російської армії і співпраці російського керівництва з кримінальними структурами. Нічого нового і нічого дивного тут не відбувається. Російські більшовики з першого моменту свого приходу до влади співпрацювали з кримінальним світом, радянські чекісти теж не бачили нічого такого в тому, щоб користуватися послугами кримінального світу.

Звісно, можна говорити й про те, що сама російська армія стає прикладом того, як не можна воювати. Те, що відбувалося у Бучі, Ізюмі та інших містах, є прекрасним прикладом того, що відбувається з військовими на чужій землі, коли вони користуються повною безкарністю.

В африканських країнах відбувається те ж саме

Однак не варто закривати очі на те, що Євгєній Пригожин створив військову компанію найманців для виконання найчорніших завдань російського політичного керівництва.

Важливо Військова допомога Україні набирає обертів

З африканських країн приходять повідомлення про дикі звірства вагнерівців там. Просто вони поки що не знімали це на відео і не викладали в інтернет. Але я не виключаю, що рано чи пізно це теж з'явиться. Коли Пригожин отримав карт-бланш на те, щоб вербувати кримінальників для участі у війні проти України, коли Держдума ухвалює законодавство, яке перетворює на злочинців тих, хто хоче повідомити правду про біографію людей, яких використали у ПВК "Вагнера" – то ось до яких наслідків це і призводить.

Домовленості з Росією – ілюзія

До речі, якщо якийсь росіянин дізнається прізвище ката з відео і повідомить про його біографію, про те, що він міг скоїти тяжкий злочин ще до того, як потрапив на фронт, а на фронті проявив себе як звір, то відповідати буде не кат, який скоїв звірство, а той, хто розкаже правду. То чого хотіти від країни, яка так поводиться?

Треба розуміти, що з державою, яка до такої міри криміналізована, неможливі жодні політичні угоди, неможлива ніяке реальне припинення війни з будь-якими домовленостями. Всі ці ілюзії, що якісь військові досягнення можуть змінити бажання росіян вбивати, мають закінчитися принаймні того дня, коли ми усвідомимо весь рівень жорстокості і відчаю тих, хто вірить, що тільки в імперії можна досягти самореалізації.

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Французький парламент збирається оголосити вагнерівців терористичною організацією. Париж закличе ЄС додати ПВК "Вагнера" у перелік терористичних організацій. Цей законопроєкт символічно розглянуть у Національних зборах Франції 9 травня.

Очевидно, що останнє відео стало для французьких депутатів приводом для того, щоб знову звернутися до цієї теми. Однак те, що вагнерівці – терористи, було ясно для французьких парламентарів ще до того, як ті почали діяти на українській землі.