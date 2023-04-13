Якщо відео зі стратою полоненого справжнє, то Росія стане в один ряд з ІДІЛ, – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел відреагував на наджорстокі кадри страти українського полоненого російськими нелюдами. Політик переконаний, що якщо відео справжнє, то Росії місце в одному ряду з "Ісламською державою" – міжнародною терористичною організацією.

На страту українського полоненого чеський лідер відреагував на пресконференції після першого засідання Радбезу країни, яке він провів на посаді президента. Петр Павел відзначив, що поки не може чітко говорити про конкретний випадок, однак відомо про багато інших.

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Павел обережний у формулюваннях, але жорсткий до Росії

Петр Павел відзначив, що поки автентичність відео зі стратою не доведена, то він саме про цей випадок конкретно говорити не може, але відзначив, що якщо відео справжнє – Росії місце поруч зі світовими терористами.

Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд із "Ісламською державою", яку ми всі повинні засудити,

– відзначив Павел.

Водночас чеський лідер відзначив, що задокументовано чимало інших випадків жорстокості з боку росіян щодо українських полонених. Павел переконаний, що такій жорстокості у наш час не місце. Варто відзначити, що в ООН підтверджені щонайменше 15 страт українських воїнів російськими окупантами.

Кулеба звернувся до світу після оприлюднення жорстоких кадрів

"Ісламська держава" (ІДІЛ) – терористичне утворення на Близькому Сході. Бойовики відомі особливо жорстокими стратами в Сирії та Іраку.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що опубліковане росіянами відео повертає світ у найтемніші часи, хоча і лунали гасла "Ніколи знову". Міністр закликав партнерів прискорити постачання зброї та боєприпасів, посилити санкції проти Росії та створити спеціальний трибунал.

Також Дмитро Кулеба наголосив на необхідності виключення Росії з Радбезу ООН та організації загалом. Варто відзначити, що з 1 квітня почалося місячне головування країни-терориста у Радбезі.