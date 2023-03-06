Навіть у війни є закони, – Україна почала розслідувати розстріл українського полоненого

За фактом розстрілу російськими окупантами українського військовополоненого відкрито кримінальне провадження.

В Офісі генпрокурора повідомили, що відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

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Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство… Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед законом,

– заявив генпрокурор Андрій Костін.

Раніше стало відомо, що омбудсмен Дмитро Лубінець відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав розстріл українського військовополоненого жахливим воєнним злочином і ще одним доказом того, що війна Росії проти України є геноцидом.