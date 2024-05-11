Авіаексперт назвав проблеми російських літаків, зокрема Ту-95МС

У росіян вже давно існують проблеми зі стратегічною авіацією. Попри це, вони все одно піднімають "залишки" літаків Ту-95, здатних переносити ракети Х-102 з ядерними боєголовками, аби продовжувати залякувати ними весь світ.

Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, що росіяни мають ресурсні обмеження літаків. Тому вони намагаються вберегти те, що є, бо ж мусять і далі погрожувати Європі і всьому світу застосуванням ядерної зброї.

Дивіться також Ми знищуємо більше, – полковник запасу оцінив темпи виробництва техніки в Росії

"Ні" авіаційному канібалізму

В окупантів існує суттєва проблема авіаційної катапульти або пілона, на який підвішуються ракети. Росія так і не змогла виправити проблематику технічної складової з радянських часів, а вона – дуже велика.

Більшість літаків стратегічної авіації не були серійним виробом: кожного разу щось випускалось, модернізувалося або додавалося, тому допоміжні силові установки не підходили з одного літака до іншого.

Це стало причиною того, що вони не можуть активно модернізувати або ремонтувати техніку за рахунок донорського, тобто авіаційного "канібалізму".

Ту-95МС – це літаки 80-х років, які навіть з урахуванням двигуна великого об'єму – 33 тисячі годин – зношуються. Час має значення, тому активне використання літаків для масованих ударів по території України призвело до того, що з Енгельсу злітають три-чотири літаки, а з Оленьї вилітають лише два,

– підкреслив Храпчинський.

Втрати російської авіації: останні новини