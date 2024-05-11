Авіаексперт назвав проблеми російських літаків, зокрема Ту-95МС
У росіян вже давно існують проблеми зі стратегічною авіацією. Попри це, вони все одно піднімають "залишки" літаків Ту-95, здатних переносити ракети Х-102 з ядерними боєголовками, аби продовжувати залякувати ними весь світ.
Авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський сказав 24 Каналу, що росіяни мають ресурсні обмеження літаків. Тому вони намагаються вберегти те, що є, бо ж мусять і далі погрожувати Європі і всьому світу застосуванням ядерної зброї.
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"Ні" авіаційному канібалізму
В окупантів існує суттєва проблема авіаційної катапульти або пілона, на який підвішуються ракети. Росія так і не змогла виправити проблематику технічної складової з радянських часів, а вона – дуже велика.
Більшість літаків стратегічної авіації не були серійним виробом: кожного разу щось випускалось, модернізувалося або додавалося, тому допоміжні силові установки не підходили з одного літака до іншого.
Це стало причиною того, що вони не можуть активно модернізувати або ремонтувати техніку за рахунок донорського, тобто авіаційного "канібалізму".
Ту-95МС – це літаки 80-х років, які навіть з урахуванням двигуна великого об'єму – 33 тисячі годин – зношуються. Час має значення, тому активне використання літаків для масованих ударів по території України призвело до того, що з Енгельсу злітають три-чотири літаки, а з Оленьї вилітають лише два,
– підкреслив Храпчинський.
Втрати російської авіації: останні новини
- У 2024 році Сили опору знищили та вразили цілу низку російських літаків. Йдеться не лише про застосування далекобійних комплексів ППО, але й про атаки на ворожі аеродроми за допомогою безпілотників. Загалом станом на травень втрати у російській авіації становлять 349 літаків.
- За час війни росіяни втратили вже два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ці літаки спеціально створені для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію. Також А-50 міг застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.
- На початку травня українським оборонцям вдалося збити Су-25 на Донеччині, основне призначення якого – підтримка бойових дій. Проте цей літак може використовуватися і для проведення розвідки чи знищення танків та техніки.