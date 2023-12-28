Не варто применшувати: яке військове значення Мар'їнки для ворога

Бої за Мар'їнку тривають, але у деяких місцях українські війська відійшли та окопалися на околицях міста. Нині від 10 тисячного міста залишилися руїни й поле бою, яке росіяни перекопують снарядами та важкою технікою.

Яке значення має битва за Мар'їнку, сказав 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов. Він пояснив, які стратегічні перспективи росіянам відкриває захоплення міста.

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Яке стратегічне значення Мар'їнки

Під час брифінгу 26 грудня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські захисники перебувають у північній частині Мар'їнки. У місті вже не було за що зачепитися, однак поблизу Мар'їнки Сили оборони створили новий рубіж оборони.

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Водночас речник угруповання "Таврія" Олександр Штупун, яке боронить, зокрема, українські рубежі та позиції в районі Мар'їнки заявив, що бої за місто тривають.

Вони обоє говорять правду, адже райони північно-західної частини понівеченого міста досі перебувають під контролем української армії,

– зауважив Селезньов.

За його словами, не варто применшувати стратегічне значення Мар'їнки. Адже з цього населеного пункту через Курахове є дорога до Покровська, а далі до Слов'янська та Краматорська. Армії Росії важливо взяти під контроль саме цю міську агломерацію, тому що на території Донбасу це найбільші населені пункти, які підконтрольні українським Силам оборони.

Ще один небезпечний фактор, який виникає внаслідок взяття під контроль ворогом залишків міста, це те, що від Мар'їнки є дорога на Вугледар,

– мовив військовий експерт.

Вугледар – це міцний горішок, за який тривалий час точаться бойові дії. Саме там полягло щонайменше три або, можливо, й чотири склади 155 бригади морської піхоти російської армії.

Окупантам важливо взяти під контроль Вугледар, адже тоді українська артилерія не зможе контролювати частину залізничного сполучення, яке нині ворог намагається використовувати в південній частині окупованої Донеччини,

– зазначив Селезньов.

Росіяни прагнуть реалізувати хоча б частину політичного плану Путіна щодо повної окупації Донецької області. Відповідно кожен населений пункт, який перебуває під контролем українських Сил оборони, муляє очі російським генералам. Тому військове керівництво країни-агресора готове знов відправляти в пекло війни додаткову партію солдатів, щоб реалізувати цей план.

Чому російська пропаганда акцентує на Мар'їнці

Запеклі бої у районі Мар'їнки велись ще з 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення від лінії розмежування біля Мар'їнки, яка була раніше, росіяни пройшли щонайбільше 5 кілометрів. Стратегічно це доволі скромні успіхи, однак пропагандисти подають Мар'їнку як "велику перемогу вселенського масштабу".

Кремлівським пропагандистам треба щось розповідати російському люду про успіхи своєї армії, бо особливо пишатися їм нічим. На початку 2023 року росіяни вимучили окупацію Бахмуту, втративши десятки тисяч солдатів вбитими та пораненими за понад 10 місяців штурмових дій.

Треба хоча б ще одна перемога під ялинку, про яку зможе розповісти Владімір Путін. Тому навіть Мар'їнка зараз інформаційно підсвічується і подається як "величезна перемога" російської зброї,

– додав військовий експерт.

Під час Першої та Другої чеченської кампанії російські загарбники для того, щоб захопити населений пункт, спочатку руйнували його вщент, а потім проводити зачистку, розуміючи, що жодного спротиву там не буде. Зараз Росія застосовує аналогічну тактику. Окрім авіаційного та артилерійського тиску, ворог продовжує використовувати тактику так званих "м'ясних штурмів".

Яка нині ситуація у Мар'їнці

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз ситуація у Мар'їнці гірша, аніж була у Бахмуті. Він також спростував заяви окупантів про нібито "захоплення" Мар'їнки.

Там ситуація скоріше гірша, ніж з Бахмутом, через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає,

– заявив Данілов.

За його словами, Збройні Сили України продовжують контролювати частину Мар'їнки, попри постійні атаки ворога. На жаль, росіяни фактично повністю знищили місто – там не лишилося жодної вцілілої будівлі.