Какое значение имеет битва за Марьинку, сказал 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев. Он объяснил, какие стратегические перспективы россиянам открывает захват города.

Читайте также Оккупанты врут о Марьинке: полковник запаса ВСУ проанализировал ситуацию в городе

Какое стратегическое значение Марьинки

Во время брифинга 26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники находятся в северной части Марьинки. В городе уже не за что было зацепиться, однако вблизи Марьинки Силы обороны создали новый рубеж обороны.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

В то же время спикер группировки "Таврия" Александр Штупун, которая защищает, в частности, украинские рубежи и позиции в районе Марьинки заявил, что бои за город продолжаются.

Они оба говорят правду, ведь районы северо-западной части изуродованного города до сих пор находятся под контролем украинской армии,

– заметил Селезнев.

По его словам, не стоит приуменьшить стратегическое значение Марьинки. Ведь из этого населенного пункта через Курахово есть дорога в Покровск, а дальше в Славянск и Краматорск. Армии России важно взять под контроль именно эту городскую агломерацию, потому что на территории Донбасса это крупнейшие населенные пункты, подконтрольные украинским Силам обороны.

Еще один опасный фактор, возникающий вследствие взятия под контроль врагом остатков города, это то, что от Марьинки есть дорога на Угледар,

– сказал военный эксперт.

Угледар – это крепкий орешек, за который длительное время идут боевые действия. Именно там пало по меньшей мере три или, возможно, и четыре состава 155 бригады морской пехоты российской армии.

Оккупантам важно взять под контроль Угледар, ведь тогда украинская артиллерия не сможет контролировать часть железнодорожного сообщения, которое враг пытается использовать в южной части оккупированной Донетчины,

– отметил Селезнев.

Россияне стремятся реализовать хотя бы часть политического плана Путина по полной оккупации Донецкой области. Соответственно, каждый населенный пункт, находящийся под контролем украинских Сил обороны, мозолит глаза российским генералам. Поэтому военное руководство страны-агрессора готово снова отправлять в ад войны дополнительную партию солдат, чтобы реализовать этот план.

Почему российская пропаганда акцентирует внимание на Марьинке

Упорные бои в районе Марьинки велись еще с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения от линии разграничения возле Марьинки, которая была раньше, россияне прошли максимум 5 километров. Стратегически это достаточно скромные успехи, однако пропагандисты представляют Марьинку как "великую победу вселенского масштаба".

Кремлевским пропагандистам нужно что-то рассказывать российскому народу об успехах своей армии, потому что особо гордиться им нечем. В начале 2023 года россияне вымучили оккупацию Бахмута, потеряв десятки тысяч солдат убитыми и ранеными за более чем 10 месяцев штурмовых действий.

Надо хотя бы еще одну победу под елку, о которой сможет рассказать Владимир Путин. Поэтому даже Марьинка сейчас информационно подсвечивается и преподносится как "огромная победа" российского оружия,

– добавил военный эксперт.

Во время Первой и Второй чеченской кампании российские захватчики для того, чтобы захватить населенный пункт, сначала разрушали его дотла, а затем проводить зачистку, понимая, что никакого сопротивления там не будет. Сейчас Россия использует аналогичную тактику. Кроме авиационного и артиллерийского давления, враг продолжает использовать тактику "мясных штурмов".

Какая сейчас ситуация в Марьинке

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас ситуация в Марьинке хуже, чем была в Бахмуте. Он также опроверг заявления оккупантов о якобы "захвате" Марьинки.

Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые уцелели бы на территории Марьинки фактически нет,

– заявил Данилов.

По его словам, Вооруженные Силы Украины продолжают контролировать часть Марьинки, несмотря на постоянные атаки врага. К сожалению, россияне фактически полностью уничтожили город – там не осталось ни одного уцелевшего здания.