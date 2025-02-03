У Генштабі розповіли деталі ураження заводів у Волгограді та Астрахані та наслідки атаки

Українські дрони у ніч на 3 лютого уразили Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Внаслідок цієї атаки на російських об'єктах є серйозні пошкодження.

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Які наслідки атаки на російські заводи

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складниками Сил оборони, у ніч на 3 лютого 2025 року уразили два важливих заводи для Росії.

Йдеться про Астраханський газопереробний завод та Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Обидва цих стратегічних об’єкти є виробниками великої кількості пального для російської окупаційної армії.

За попередньою інформацією, на заводі у Волгоградській області, зокрема, пошкоджено установки первинної переробки. На Астраханському ГПЗ триває пожежа, робота підприємства зупинена.

Результати ураження та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде,

– ідеться у повідомленні.

До слова, також повітряну тривогу оголошували на аналогічному підприємстві в Оренбурзі. Там є завод спеціалізується на переробленні природного газу та газового конденсату. Водночас у російському Таганрозі чули вибухи.