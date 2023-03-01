Україна так і не замерзла взимку: що тепер буде зі стратегією Кремля

Росія робила усе можливе, щоб занурити Україну у холод та пітьму цієї зими. Втім, у держави-терористки нічого не вийшло.

Якщо заглибитися у ворожу пропаганду, вона відображає реальний стан справ у Росії та ефективність їхньої спецоперації. Так, ворогу необхідно за будь-яку ціну домогтися відтермінування, часу на перегрупування, мобілізацію та підтягування резервів. Про це 24 Каналу сказав політолог Петро Олещук.

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Тероризують людей і просять про мир

Як зауважив Олещук, псевдомирна риторика активно використовується російською пропагандою. Згадаймо тези про припинення вогню, перемовини й мир.

Росіяни прекрасно розуміють, переконаний Олещук, що військовим шляхом домогтися бодай якихось сприятливих для себе результатів вони не можуть.

"Саме тому вони з одного боку розгортають тероризм проти українських громадян – знищення критичної інфраструктури інакше не назвати. З іншого – заводять пропагандистську балалайку про те, що треба негайно миритися, інакше усі замерзнуть, Європа з голоду помре і подібна маячня", – пояснив Олещук.

Він акцентує: те, що зима завершилася, не означає кінець ракетних обстрілів та псевдомирної пропаганди. Усе це триватиме у нових форматах, і інших виглядах, з оновленими тезами.

А що вони ще можуть вигадати? Вони продовжуватимуть цю історію", – підсумував політолог.

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