Україна так і не замерзла взимку: що тепер буде зі стратегією Кремля
Росія робила усе можливе, щоб занурити Україну у холод та пітьму цієї зими. Втім, у держави-терористки нічого не вийшло.
Якщо заглибитися у ворожу пропаганду, вона відображає реальний стан справ у Росії та ефективність їхньої спецоперації. Так, ворогу необхідно за будь-яку ціну домогтися відтермінування, часу на перегрупування, мобілізацію та підтягування резервів. Про це 24 Каналу сказав політолог Петро Олещук.
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Тероризують людей і просять про мир
Як зауважив Олещук, псевдомирна риторика активно використовується російською пропагандою. Згадаймо тези про припинення вогню, перемовини й мир.
Росіяни прекрасно розуміють, переконаний Олещук, що військовим шляхом домогтися бодай якихось сприятливих для себе результатів вони не можуть.
"Саме тому вони з одного боку розгортають тероризм проти українських громадян – знищення критичної інфраструктури інакше не назвати. З іншого – заводять пропагандистську балалайку про те, що треба негайно миритися, інакше усі замерзнуть, Європа з голоду помре і подібна маячня", – пояснив Олещук.
Він акцентує: те, що зима завершилася, не означає кінець ракетних обстрілів та псевдомирної пропаганди. Усе це триватиме у нових форматах, і інших виглядах, з оновленими тезами.
А що вони ще можуть вигадати? Вони продовжуватимуть цю історію", – підсумував політолог.
Спроби зірвати постачання озброєння
- Росія усвідомлює, що на полі бою перспектив небагато. Відтак вона постійно каже про буцімто "відкритість" до переговорів.
- В ISW зауважують, що така риторика Кремля спрямована на гальмування передачі Україні озброєння. Мовляв, Росія готова до переговорів, то й танки та іншу техніку можна не поспішати надавати.
- Наш ворог робить це свідомо, тому що хоче відтягнути контрнаступ ЗСУ, який має відбутися навесні. Наскільки потужними були попередні операції бачив увесь світ, тому страх окупантів цілком виправданий.