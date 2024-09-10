Конгрес отримав засекречену доповідь про стратегію США щодо війни в Україні, – Reuters

Адміністрація Джо Байдена буцімто відправила до Конгресу засекречену доповідь, яка роз'яснює стратегію щодо війни між Росією та Україною. Про це виданню повідомили три анонімні джерела.

Мовиться про документ, підготовку якого вимагали в рамках суперечливого законопроєкту про надання Україні допомоги на 60 мільярдів доларів. Початково доповідь із стратегією планували подати до червня.

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Чим може загрожувати затримка подання доповіді

Помічник одного з конгресменів повідомив, що доповідь отримали у понеділок, проте з нею ще не ознайомилися. Двоє інших джерел також підтвердили отримання документа.

Через значну затримку з поданням доповіді після завершення встановленого терміну деякі республіканці висловили своє розчарування та заявили, що можуть заблокувати подальші ініціативи з фінансування підтримки України.

Сенатор Джим Ріш, голова сенатського комітету із закордонних справ, у серпні прокоментував ситуацію з доповіддю, зазначивши, що підтримує допомогу Україні, але не "не сліпу".

Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло,

– заявив Ріш.

Він додав, що Байден та віцепрезидента Гарріс мають надати стратегію щодо війни в Україні американському народу. Водночас відсутність реакції Білого дому може означати, що документа немає, або його бояться показати.