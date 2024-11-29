"Затаїв образу": стратегія щодо війни в Україні визначить, які відносини будуть між США та КНДР

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що планує швидко закінчити війну в Україні. Водночас нещодавно у війну на боці Росії вступили військові КНДР.

Дональду Трампу доведеться мати справу з більш жорстким і самовпевненим Кім Чен Ином. Про це пише 24 Канал із посиланням на Business Insider.

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Трамп, ймовірно, планує провести прямі переговори

Раніше Трамп згадував про хороші стосунки з лідером КНДР. Республіканець також висловлював упевненість, що їхні стосунки покращаться, щойно він повернеться на посаду президента США. Водночас лідер КНДР має трохи іншу позицію. Днями він звинуватив Америку в "незмінній агресивній і ворожій політиці" щодо його держави.

Припускають, що Дональд Трамп планує провести прямі перемовини із Кім Чен Ином після інавгурації. Проте аналітик RAND Corporation Брюс Беннет вважає, що Кім затаїв образу ще з 2019 року. Він назвав малоймовірною зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. За його словами, це можливо тільки, якщо Трамп піде на значні поступки.

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Видання пише, що Кім скористався російським вторгненням в Україну, щоб прорвати ізоляцію Північної Кореї, уклавши угоду з президентом Росії Владіміром Путіним.

Трамп ніколи не уточнював, якими методами планує завершити війну в Україні, проте поблажливість до агресії Росії додасть сил КНДР.

На думку експертів, обраний президент США, ймовірно, буде використовувати "пряник", а не "батіг", намагаючись досягти своїх стратегічних цілей. Це означає ймовірне відновлення дипломатичних відносин.

Старший аналітик Eurasia Group Джеремі Чан вважає, що угода між Трампом і Кімом є малоймовірною, але вона цілком можлива.