Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування російського опозиційного видання "Верстка". Імена та позивні деяких героїв матеріалу були змінені журналістами.

Яким чином росіяни "обнуляють" своїх же?

Один зі свідків розповів, що хлопця з його взводу просто до смерті забили головою об підлогу, бо він після бойового завдання горілку пив.

Тобто ми місяць сиділи на передку без зв'язку, без їжі, у нас майже всі "двохсоті" або "трьохсоті". Ми воду з калюж пили, бл**ь, спали у воді та гі**і. І ось вийшли на відпочинок, усі дорослі мужики, ну, випили небагато, а нас, як щенят якихось, почали вичитувати. Ну, хлопець і залупився,

– сказав росіянин.

Далі, як розповів "Верстці" військовий із позивним "Курган", командири "Кемер" та "Дудка" почали його товариша по службі "пи***ти та забили головою об бетонну плиту". Потім викинули у яму.

"Він уже помирав там, у нього з голови щось витікало, піна з рота, конвульсії. "Акула" потім сказав його застрелити", – каже "Курган".

"Акула" – це 34-річний житель Оренбурзької області Ілхом Петер. Він командує штурмовиками 80-го танкового полку 90-ї танкової дивізії угруповання "Центр".

"Кемер" – це 34-річний Дмитро Кемеров, він командує штурмовою ротою "В".

"Дудка" – це 42-річний заступник командира роти, Михайло Дудуков.



Дмитро "Кемер" Кемерів (ліворуч), Ілхом "Акула" Петер (у центрі), Михайло "Дудка" Дудуков (праворуч) / Фото "Верстка"

Як пояснив "Курган", в основному штурмова рота складається з колишніх ув'язнених і так званих "косячників". Самому російському військовому вдалося звільнитися з армії після поранення, і тому він готовий розповідати про "обнулювачів".

Довідково! "Обнулення" – термін, яким російські військові називають вбивства своїх товаришів по службі. Розправи як покарання, для залякування або просто для зведення особистих рахунків.



"Обнулювачами" росіяни називають командирів та військових, які практикують такі страти. Це не лише вбивства в буквальному значенні – розстріли чи тортури до смерті – але ще й смертельні накази: відправлення до "м'ясного штурму" без зброї, підтримки чи спорядження.

У "Верстці" зазначають, що популярний спосіб позбутися неугодного солдата в російській армії – відправити його в такий штурм, де вижити майже неможливо, часто без бронежилета і зброї. Такий вид "обнулення" поширений у багатьох підрозділах Міноборони, наприклад, у 114 окремій мотострілецькій бригаді, яка веде свою історію від донецького сепаратистського батальйону "Схід".

Один із командирів бригади – герой Росії та герой так званої "ДНР", полковник Ігор Істратій із позивним "Саїд". Окупанта описують як того, хто особисто віддає накази про страти та заохочує тортури.



Ігор "Саїд" Істратій (праворуч) після церемонії нагородження медаллю Герой Росії з міністром оборони Андрієм Білоусовим у Москві, 4 жовтня 2024 року / Фото російських ЗМІ

Юрій, який служив у 114-й бригаді, розповідає, як їх відправляли в штурми без зброї та екіпіровки, а "Саїд" казав, що все необхідне солдати повинні "самі видобути в бою".

Як в армії Росії розстрілюють через відмову йти в штурм?

Від самогубного штурму можна спробувати відмовитися, але в такому разі, за словами військових, смерть настане у своїх окопах.

Наприклад, мобілізований Олексій розповідає про другий мотострілецький батальйон сьомої бригади. Один із командирів у цьому підрозділі носить позивний "Сумрак". У нього для "обнулення" була спеціально навчена людина. Коли розпочинався штурм, він мав по команді "підняти умовних десять чоловіків і послати їх уперед".

Тих, хто відмовлявся, ну, бачачи все, що там відбувається… Реально ви не дійдете цих позицій, тому що вас просто рознесе дронами. Тому відмовляються – підлеглий "Сумерка" розстрілював з автомата. Далі тіло просто бралося, тому що в нас поруч річка була Сіверський Донець. Просто в річку викидався в бронежилеті, щоб, відповідно, він не сплив, чи прикопували десь. Це найпростіше з "обнулень",

– розповів Олексій.

Так було і під час штурму села Оріхового у Донецькій області України, яке брали кілька місяців. Бої за нього російські військові називають самогубними.

Штурмовик 80-го танкового полку 90-ї танкової дивізії угруповання "Центр" із позивним «Фікса» у червні 2025 року відмовився від завдання "розкривати вогневі позиції" ЗСУ без бронежилета та зброї. Така роль у російських військових називається "маячок" – коли солдата роблять живою приманкою, посилають уперед, щоб спровокувати супротивника відкрити вогонь, і так дізнатися про його точне розташування.

"Ти просто біжиш в один кінець, ззаду стоїть загороджувальний загін, він не пускає назад. Твій єдиний шанс вижити – це отримати поранення та потрапити в полон до х***ів", – пояснює один із військових.

Почувши відмову "Фікси" стати "маячком", командир штурмової роти "В" "Кемер" наказав його побити. Про це "Верстці" розповіли двоє його товаришів по службі з 80-го полку. Катування зняли на відео: били руками, палицями, електрошокером.

Люди "Кемера" забили чоловіка до півсмерті, а потім командир його застрелив, після чого "Фікса" закопали у лісосмузі. Рідним сказали, що чоловік нібито самовільно залишив частину.

Як розповідає мобілізований Олексій, у його бригаді є батальйон територіальної оборони (12 БТРО), а в ньому є командир із позивним "Білий". До нього відправляли всіх, хто відмовлявся від бойового завдання або по-іншому "косячив".

Для таких людей "Білий", за словами співрозмовника "Верстки", мав два снайпери з "певною лежкою між дерев". Їх ніхто не бачив, але вони бачили, коли хтось із чоловіків під час штурму повертався та біг назад. Тоді в нього стріляли свої ж. Олексій каже, що 2023 року снайпери командира "Білого" вбили 20 його товаришів по службі, у 2024 – 40 осіб. Підтвердити другим джерелом ці цифри "Верстці" поки що не вдалося.

Як окупанти "обнулюють" за допомогою дронів та закатовують до смерті?

У деяких інших підрозділах, штурмових і мотострілецьких, де багато "косячників" або тих, що "проштрафилися", замість загороджувальних загонів і снайперів добивають дронами. Наприклад, розповідаючи про 139-й окремий штурмовий батальйон і його колишнього командира, 35-річного полковника Курабека Караєва з позивним "Курорт", співрозмовники "Верстки" стверджують, що той використав дрони, щоб розправлятися з товаришами по службі.

Інший військовий, який нещодавно перевівся з того ж 139-го штурмового батальйону, підтверджує, що його командир наказував операторам дронів скидати гранати на товаришів по службі.

Були такі бойові завдання, штурмувати лісосмуги – і стояв такий наказ: "обнуляти" своїх. Тих, хто цього не робив, теж "обнуляли", добивали скидами. БпЛАшників залякували, вони стояли під дулами автоматів,

– розповів росіянин.

Катування в ямах та підвалах російські військові теж відносять до "обнулень" – бо найчастіше вони закінчуються смертю жертви. Мобілізований Олексій згадує, як у ями відправляли товаришів по службі, які напивались, повернувшись у тил через три-чотири місяці на бойових позиціях.

"У нас це називалося лазня: помитися там, упорядкувати себе на добу. Ну, і за цю добу, природно, людина знаходила алкоголь, напивалася в устілку, а наступного дня їй треба назад заходити, а вона ніяка. Відповідно, він вирушав на яму в кайданках", – сказав Олексій.

Яма була два метри завглибшки та завширшки, а зверху клали грати. Після чого підганяли "Камаз" із діжкою, в якій військовим привозили воду, і заливали яму по самі ґрати.

У ямах не лише сидять, а й убивають один одного. Про це розповідає колишній військовослужбовець Юрій зі 114-ї мотострілецької бригади. Щоб приховати таке "обнулення", труп "просто закидають на передову та роблять простріл десь", ніби загинув у бою.

Коли в ямі залишаються дві-три людини, їм кажуть: "Хлопці, хочете вийти – тоді бийтеся. Хто залишиться, той і вийде".

З інших рідкісних способів "обнулення" співрозмовники "Верстки" згадують відправлення на штурм із гранатою всередині бронежилета – "без чеки, але з опущеним важелем ударника".

Один росіянин також розповів, що неугодних командиру під час штурму можуть "прив'язати до дерева та залишити у червоній смузі за нулем" – і тоді військового вб'ють не співробітники Міноборони, а дрони ЗСУ.

За що ще "обнулюють" росіяни, окрім відмови йти у штурм?

Опитані "Версткою" свідки страт вважають, що "обнулювачами" стають або схильні до садизму командири, або ті, хто не бачить інших способів дисциплінувати солдатів. Але головна причина – гроші.

Командири-обнулювачі продають можливість не ходити в штурм, вимагають хабарі, оголошують побори та просто грабують підлеглих: переводять зарплати з карток контрактників на свої рахунки. Тих, хто платити відмовляється, "обнулюють" перерахованими вище способами.

За відмову віддати машину за наказом командирів "Дудки" та "Кемера" вбили Андрія Бикова, який служив у штурмовій роті 80-го гвардійського танкового полку. У лютому 2025 року він зі штурму потрапив до шпиталю, а коли на карту прийшли виплати за поранення, "Кемер" та «Дудка» почали вимагати половину суми. Биков не віддав, купив собі Toyota Camry.

За відмову чоловіка почали бити й у результаті наказали підлеглому із позивним "Батрак" обнулити Бикова.



Зліва: Тетяна Бикова, мати, записує відеозвернення до СК та прокуратури. Праворуч: Її син Андрій Биков / Фото "Верстка"

За словами військового з позивним "Курган", перед штурмами командир "Кемер" забирає у бійців банківські картки та вимагає назвати пін-коди, нібито щоб "у разі чого" передати їхнім родичам. Але це не відбувається.

Як російське командування подає смерть "обнулених" рідним?

Трупи обнулених їхні товариші по службі за наказом командирів або закопують у лісі, або викидають на поле бою, випускаючи по них чергу з автомата.

Одним із "обнулених" також став Олександр Юрков із позивним "Одеса", якого командири змушували торгувати наркотиками. У травні 2023 року "Одеса" не повернув разову виручку, за що поплатився життям: його забили ціпками до смерті.

Російський ійськовий Владислав Берляков каже, що знайшов труп "Одеси" за рогом одного з будинків. На ньому були синці, садна, рвані рани практично по всьому тілу. Військовому сказали, що, якщо той почне обурюватись і ставити запитання, його «очікує та сама доля». Берляков пообіцяв мовчати.

Ввечері того ж дня, на моїх очах, "Одесу" одягли у старий бронежилет та каску, а після цього підклали під нього дві гранати та підірвали. Далі, щоб приховати сліди побиття, які можна було б визначити за медичної експертизи, його тіло залишили на спеці на кілька днів, щоб тіло почало розкладатися. Потім відправили на "Велику землю" з позначкою "пав смертю хоробрих",

– розповів Берляков.

Але героїчно обставлена смерть "Одеси" – рідкісний випадок. Найчастіше обнулених військових не відправляють у цинкових трунах додому.

За словами майже всіх опитаних "Версткою" свідків, страчених оформляють безвісти зниклими або тих, хто самовільно залишили частину. Тоді обходиться і без виплат сім'ям: визнати загиблим зниклого можуть через кілька років, а можуть не визнати взагалі.

