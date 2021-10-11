Страуси ему втекли з ферми в Японії та дісталися до міста – курйозне відео

Мешканці Кікучі в Японії 7 жовтня зіткнулися з дивним явищем – вулиці міста заполонили страуси ему. Величезні птахи спокійно гуляли одним із населених пунктів префектури Кумамото.

Жителі міста одразу повідомили про інцидент місцеву владу. З'ясувалося, що 20 ему втекли з "Туристичного ранчо" у південно-східній частині Японії.

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Компанія, якій належить страусина ферма, використовує територію колишньої початкової школи. Наразі там доглядають 54 ему. Однак 20 з них вдалося втекти.

Страусів по місту виловлювали кілька днів

За попередньою інформацією, один зі страусів перебував у стресовому стані. Коли він із силою стрибнув на двері клітки, вони відчинилися, й птахи вийшли на свободу.

Зі страусиної ферми в Японії втекло 20 ему / Фото з сайту Yomiuri Shimbun

Упродовж дня 7 жовтня фермери, а також працівники спецслужб міста ловили птахів. Усіх страусів, що втекли, спіймати вдалося аж через 3 дні, 10 жовтня.

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На період вилову ему жителям міста рекомендували без потреби не виходити назовні. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Курйози зі страусами: останні новини

У Чернівцях навесні 2021 року загубили страуса. Птах блукав біля річки і не боявся людей.

На Житомирщині у травні 2020 року помітили страуса, який бігав селом. Двометровий птах переслідував велосипедиста.

Раніше доброволець та художник Валерій Боняківський врятував страуса. Він перевіз його до Полтави із зони проведення Операції об'єднаних сил.

Страусів ему вважають другими за величиною птахами після африканських страусів. Вони досягають до 2 метрів у висоту і, хоч не здатні літати, можуть розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину. Ему також доволі небезпечні, оскільки можуть атакувати ворогів своїм клювом.