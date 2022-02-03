Страусова політика, – посол Мельник закликав Берлін надати Україні зброю

3 лютого 2022 , 14:44
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Джерело:

твітер Андрія Мельника

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що політика Берліна є "страусовою". Дипломат закликав канцлера Олафа Шольца надати Україні оборонну зброю.

Мельник сказав, що Україна розчарована "світлофорною коаліцією".

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Україна вимагає надання німецької оборонної зброї...Ця страусова політика в Німеччині має припинитися,
– наголосив дипломат.

Він опублікував твіт після того, як Шольц в ефірі німецького телеканалу заявив, що поїде до Москви.

Німеччина блокує надання зброї

Зверніть увагу! Шольц збирається зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Говоритимуть про скупчення військ біля кордонів України. Канцлер Німеччини визнає, що ситуація серйозна.

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Автор: Ольга Музика