Страусова політика, – посол Мельник закликав Берлін надати Україні зброю

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що політика Берліна є "страусовою". Дипломат закликав канцлера Олафа Шольца надати Україні оборонну зброю.

Мельник сказав, що Україна розчарована "світлофорною коаліцією".

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Україна вимагає надання німецької оборонної зброї...Ця страусова політика в Німеччині має припинитися,

– наголосив дипломат.

Він опублікував твіт після того, як Шольц в ефірі німецького телеканалу заявив, що поїде до Москви.

Німеччина блокує надання зброї

Попри активну допомогу Заходу на тлі загрози нападу Росії на Україну, Німеччина сподівається на дипломатичний шлях. Берлін виступає проти постачання Києву зброї для оборони у випадку загострення агресії зі сторони Росії.

Допомагати Німеччина збирається іншими способами. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що планують поставку 5 000 захисних військових касок.

Також Берлін пропонує Україні допомогу з відбудовою бункера під Одесою.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що українці "не забудуть такий крок".

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Шольц збирається зустрітись з президентом Росії Володимиром Путіним. Говоритимуть про скупчення військ біля кордонів України. Канцлер Німеччини визнає, що ситуація серйозна.