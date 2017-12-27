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Страви на Святвечір: рецепт узвару із сухофруктів

20:10, 27 грудня 361 Читать новость на русском
Рецепт узвару на Святвечір
Рецепт узвару на Святвечір / 24 Канал

Свята Вечеря у переддень Різдва збирає за столом усю велику родину. В цей вечір на стіл ставлять 12 пісних страв, а з напоїв – готують традиційний українських узвар із сухофруктів.

Святий вечір припадає на останній день Різдвяного посту. Однією із 12 страв на Святвечір, традиційно, є пісні вареники. Узвар символізує життя, яке Бог надає кожній людині, а свячена вода є символом очищення тіла і душі.

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Узвар дуже простий в приготування, адже не потребує екзотичних продуктів, а тільки фрукти, які ростуть у кожному саду. Вариться компот із сухофруктів або узвар, як і звичайний компот, з єдиною різницею: перед приготуванням сухофрукти слід замочити на деякий час у воді. В якості підсолоджувача замість цукру в узварі можна використовувати мед.

Рецепт узвару на Святвечір

Рецепт узвару на Святвечір
Рецепт узвару на Святвечір

Інгредієнти:
- 200 г меду;
- 200 г чорносливу;
- 200 г сушених груш;
- 200 г сушених яблук;
- 100 г ізюму;
- 3 л води.

Рецепт узвару:

1. Підготуйте сухофрукти – помийте їх теплою водою і залийте їх на 10 хвилин холодною водою. Накрийте кришкою і залиште на 2-3 години.

Сухофрукти для узвару
Сухофрукти для узвару

2. Налийте в каструлю 3 літра води, покладіть груші і яблука і варіть на повільному вогні 15 хвилин. Потім додайте в узвар чорнослив та ізюм і варіть ще 10-15 хвилин.

3. Наприкінці додайте мед, дайте закипіти і зніміть узвар з вогню. Процідіть узвар і подавайте до столу охолодженим.

Подавайте узвар охолодженим
Подавайте узвар охолодженим

Теги: LifeStyle Новорічні свята Здорове харчування релігія Різдво Традиції Рецепти
Джерело: 24 Канал
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