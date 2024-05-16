Страйк в окупованому порту Бердянська: реакція та дії російських загарбників

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі працівники морського порту влаштували страйк. Російська загарбницька влада протягом двох місяців затримує заробітну плату.

В етері 24 Каналу заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів, хто працює в порту та що, окрім зерна, навантажують окупанти. Зазначимо, що 14 травня працівники не вийшли на роботу.

Читайте також "Хто посіє вітер, той пожне бурю": як війна переходить на російську територію

У чому причина страйку

Заступник голови Бердянської районної ради запевнив, що російські загарбники затримали виплату заробітної плати працівникам порту на декілька місяців й досі не виплатили.

Це стало причиною так званого страйку, але фактично самого страйку не було, тому що цивільних працівників вже залишилося не так багато. Крім того, через тотальний контроль росгвардії, ФСБ й інших формувань страйки на окупованих територіях малоймовірні,

– мовив Дудукалов.

Проте завдяки діям працівників росіянам довелось визнати заборгованості у виплатах заробітних плат. Окупаційна влада навіть нібито пообіцяла з усім розібратися. Бердянський порт не перший й не останній, де росіяни кидають працівників на зарплату.

Загалом на окупованих територіях всюди в бюджетній та комунальній сфері постійні проблеми з фінансуванням. Такі реалії русського міра,

– зазначив заступник голови Бердянської районної ради.

Хто працює в порту

Нині в Бердянському порту переважно працюють місцеві мешканці, які залишилися в окупації. Росіяни, можливо б, хотіли, щоб на таких об'єктах працювали "свої", але для роботи там треба мати хоча б мінімальний досвід в портовій сфері, знати акваторію, причали, логістику та інфраструктуру самого порту.

Однак у верхню ланку додалися приїжджі, тому що практично всі автомобілі, які стоять під управлінням порту, на ростовських номерах. Водночас звичайні працівники – переважно місцеві мешканці.

Що навантажують/вивантажують окупанти

До порту у Бердянську приходять зерновози. Окупанти продовжують його використовувати з метою мародерства й розгалуження своєї військової логістики.

Інколи росіяни привозять техніку й боєкомплект. Аби кораблі порожніми не йшли, окупанти намагаються привозити, вночі вивантажують, але не кожного дня таке відбувається,

– наголосив Дудукалов.

Переважно російські загарбники вивозять зерно, а також багато металолому й залізну руду, яку привезли з Дніпрорудного. Отже, вся сировина, яка має величезний обсяг й вагу, переважно йде морем.

"Звісно, податків з усього, що було вивезено, нікуди ніхто не сплачував й через це у людей там постійна криза із грошима, із зарплатами тощо. Окупанти просто вичавлюють всі соки з нашої території", – додав заступник голови Бердянської районної ради.

Що відбувається в окупованому Бердянську