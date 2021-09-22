Стріляли, щоб убити, – Монастирський про напад на автомобіль Шефіра

На Київщині невідомі обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Денис Монастирський вважає, що метою нападу було вбивство посадовця.

Про це міністр внутрішніх справ повідомив під час брифінгу в середу, 22 вересня.

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Хочу наголосити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. По автомобілю було здійснено понад 10 пострілів, понад 11 вхідних отворів поки зафіксовано,

– сказав глава МВС.

Денис Монастирський зазначив, що водія Сергія Шефіра, який зазнав поранень під час обстрілу, прооперували і його життю нічого не загрожує.

"Ще до того, як поїхати в лікарню, він встиг вказати слідчим звідки конкретно здійснювалися постріли. Це дало можливість здійснювати огляд місця події та проводити необхідні слідчі дії", – додав міністр.



Брифінг МВС щодо обстрілу авто Шефіра / Фото Міністерства внутрішніх справ

Слідство розглядає 3 версії

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що слідство розглядає 3 версії події:

у зв'язку з державною діяльністю потерпілого;

з метою тиску на вище керівництво держави;

з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій державі.

За його словами, також перевіряють версію про участь іноземних спецслужб.

Обстріл авто Шефіра: коротко

Між селами Круглик і Ходосівка, що на Київщині, 22 вересня невідомі обстріляли машину помічника Володимира Зеленського – Сергія Шефіра. Унаслідок нападу поранили водія, його вже прооперували.

Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Сергій Шефір їздив як сам, так і з водієм, а державною охороною не користувався. За словами глави фракції "Слуга народу", машину чекала засідка біля лісу.

На напад відреагував і президент Володимир Зеленський, який зараз перебуває в США. Він наголосив, що "передавати привіт пострілами з лісу в авто мого друга – це слабкість", а відповідь буде сильною.

Кваліфікація злочину на даний момент – "замах на життя двох та більше людей".

На Київщині обстріляли авто Шефіра: дивіться відео