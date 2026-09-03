У Києві на території лікарні сталася стрілянина: поліція розшукує злочинця

У четвер, 3 вересня, на території однієї з лікарень Святошинського району Києва сталася стрілянина. Унаслідок інциденту постраждала людина.

При цьому, нападник зник з місця події. Його вже розшукує поліція.

Що відомо про стрілянину на території медзакладу?

Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців зранку 3 вересня. У Святошинському районі біля лікарні сталася стрілянина.

Наразі відомо про одного постраждалого, йому надають допомогу лікарі,

– зауважили в поліції.

Місцеві медіа та очевидці повідомляють, що територія оточена. Правоохоронці проводять спеціальну операцію з затримання озброєного злочинця.

До того ж, до пошуків та затримання підозрюваного залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.

Стрілянина біля лікарні у Києві: дивіться фото поліції

Нагадаємо, раніше поліція також повідомляла про інший інцидент. У Голосіївському районі столиці військовий погрожував чоловікові зброєю через іноземну музику, яку той слухав.

Загалом же, суспільство сколихнула перестрілка між представниками ГУР та СБУ, яка сталася 2 вересня на Березняках. За інформацією "Української правди", поранення зазнали 3 бійці ГУР.

Не виключено, що інцидент пов'язаний із заступником командира РДК Степана Каплунова. Він сам заявив, що його нібито викрали співробітники СБУ й тримали у кайданках 9 діб.

При цьому Служба повідомляє, що Каплунов, мовляв, мав завдання від ФСБ Росії щодо підготовки замаху.