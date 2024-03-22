Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою

22 березня 2024, 21:04
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У Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік". Люди були заблоковані у будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецназ. Усе, що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі", розказує 24 Канал.

Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

Дивіться також Не лише стрілянина, а й вибух: ЗМІ публікують кадри масштабної пожежі у Москві

Що відбувається у Москві

 

22:08, 22 березня

У Петербурзі помітили невідомий ящик у ТЦ

Це сталося в "Галерея" на Ліговському проспекті. Почалася евакуація.

22:07, 22 березня

У Зеленського прокоментували теракт у Москві

За словами Подоляка, Київ не причетний до теракту під Москвою, адже має постійну повномасштабну війну на полі бою, а саме там все й має вирішитись.

По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Росії,
– пояснив він.

22:02, 22 березня

ЗМІ пишуть про недбалість охоронців

Вони не перевіряли сумки в людей, а рамки металодетекторів не працювали.

П'ятьох співробітників "Крокуса" затримали для з'ясування обставин.

22:00, 22 березня

В якому стані постраждалі

Четверо постраждалих – тяжкі.

21:58, 22 березня

Кремль відреагував на теракт

Пєсков сказав, що Путіну доповіли в перші хвилини. Зараз він отримує інформацію та "дає відповідні вказівки".

21:55, 22 березня

Українська розвідка попередила, що може бути "продовження"

За нашими оцінками, це лише початок проявів їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів" у середині самої Росії. Україна не причетна до цього теракту, – сказав представник ГУР Андрій Черняк.

21:50, 22 березня

Російські добровольці звинуватили Путіна

У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією,
– йдеться у заяві "Легіону".

21:45, 22 березня

В ГУР назвали подію свідомою провокацією

Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити,
– сказав Андрій Юсов.

21:41, 22 березня

Кілька стрільців утікли

Про чотирьох утікачів пишуть деякі телеграм-канали.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею "теракт". ФСБ також говорить про теракт.

21:40, 22 березня

Скільки людей було на концерті в "Крокус Сіті Холі"

Є дані, що на концерті був повний аншлаг, усі квитки продали. А це 7300 місць.

21:37, 22 березня

Відео, як горить "Крокус Сіті Хол"

Тим часом будівля продовжує горіти, пожежу не можуть загасити.

 

21:35, 22 березня

Біля будівлі видно вражаючу кількість швидких - кадри пожежі "Крокус Холу"

 

21:24, 22 березня

Як горить "Крокус Сіті Хол" під Москвою - фото

21:12, 22 березня

Як у світі реагують на теракт у Москві

Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема.

В ООН засмучені інформацією про події у російській столиці.

21:07, 22 березня

Яка ситуація в будівлі та біля неї

Третина "Крокус Сіті Холу" охоплена пожежею. Біля будівлі затори.

Пожежі надали підвищений ранг складності. Люди вилізли на дах, рятувальники залучили гелікоптери.

Музиканти не постраждали.

21:00, 22 березня

Що говорить російська влада

Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.

Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії. 

20:59, 22 березня

Не тільки стрілянина, а й пожежа

Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу.
 

20:57, 22 березня

Що сталося в Москві

Телеграм-канали почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці.

У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей. Могли загинути 12 осіб, а 35 дістали поранення. Згодом з'явилися цифри про 40 загиблих і понад 100 поранених. Працюють понад 70 карет швидких.

Автор: Ірина Чеботнікова