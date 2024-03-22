Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою

У Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік". Люди були заблоковані у будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецназ. Усе, що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі", розказує 24 Канал.

Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.

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