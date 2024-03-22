Стрілянина на концерті та люди, заблоковані в палаючій будівлі: що відомо про теракт під Москвою
У Росії сталися пожежа та стрілянина під час концерту відомої групи "Пікнік". Люди були заблоковані у будівлі, охопленій вогнем, але пожежники не починали гасіння, бо чекали на спецназ. Усе, що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Холі", розказує 24 Канал.
Раніше кілька країн попередили, що в Москві можливі теракти. США, Велика Британія та Німеччина говорили про це на початку березня.
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Що відбувається у Москві
Це сталося в "Галерея" на Ліговському проспекті. Почалася евакуація. За словами Подоляка, Київ не причетний до теракту під Москвою, адже має постійну повномасштабну війну на полі бою, а саме там все й має вирішитись. По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Росії, Вони не перевіряли сумки в людей, а рамки металодетекторів не працювали. П'ятьох співробітників "Крокуса" затримали для з'ясування обставин. Четверо постраждалих – тяжкі. Пєсков сказав, що Путіну доповіли в перші хвилини. Зараз він отримує інформацію та "дає відповідні вказівки". За нашими оцінками, це лише початок проявів їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів" у середині самої Росії. Україна не причетна до цього теракту, – сказав представник ГУР Андрій Черняк. У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією, Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити, Про чотирьох утікачів пишуть деякі телеграм-канали. Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею "теракт". ФСБ також говорить про теракт. Є дані, що на концерті був повний аншлаг, усі квитки продали. А це 7300 місць. Тим часом будівля продовжує горіти, пожежу не можуть загасити. Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема. В ООН засмучені інформацією про події у російській столиці. Третина "Крокус Сіті Холу" охоплена пожежею. Біля будівлі затори. Пожежі надали підвищений ранг складності. Люди вилізли на дах, рятувальники залучили гелікоптери. Музиканти не постраждали. Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах. Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії. Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу. Телеграм-канали почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці. У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей. Могли загинути 12 осіб, а 35 дістали поранення. Згодом з'явилися цифри про 40 загиблих і понад 100 поранених. Працюють понад 70 карет швидких.
У Петербурзі помітили невідомий ящик у ТЦ
У Зеленського прокоментували теракт у Москві
– пояснив він.
ЗМІ пишуть про недбалість охоронців
В якому стані постраждалі
Кремль відреагував на теракт
Українська розвідка попередила, що може бути "продовження"
Російські добровольці звинуватили Путіна
– йдеться у заяві "Легіону".
В ГУР назвали подію свідомою провокацією
– сказав Андрій Юсов.
Кілька стрільців утікли
Скільки людей було на концерті в "Крокус Сіті Холі"
Відео, як горить "Крокус Сіті Хол"
Біля будівлі видно вражаючу кількість швидких - кадри пожежі "Крокус Холу"
Як у світі реагують на теракт у Москві
Яка ситуація в будівлі та біля неї
Що говорить російська влада
Не тільки стрілянина, а й пожежа
Що сталося в Москві
Це сталося в "Галерея" на Ліговському проспекті. Почалася евакуація.
За словами Подоляка, Київ не причетний до теракту під Москвою, адже має постійну повномасштабну війну на полі бою, а саме там все й має вирішитись.
По-друге, Україна ніколи не використовувала терористичні методи війни, тероризм як метод ведення війни, на відміну від Росії,
Вони не перевіряли сумки в людей, а рамки металодетекторів не працювали.
П'ятьох співробітників "Крокуса" затримали для з'ясування обставин.
Четверо постраждалих – тяжкі.
Пєсков сказав, що Путіну доповіли в перші хвилини. Зараз він отримує інформацію та "дає відповідні вказівки".
За нашими оцінками, це лише початок проявів їхніх так званих "чєловєколюбних скрєпів" у середині самої Росії. Україна не причетна до цього теракту, – сказав представник ГУР Андрій Черняк.
У трагедії, що сталася сьогодні в Москві, ми звинувачуємо терористичний режим Путіна. Ми вже стикалися з подібними проявами кремлівської диктатури з перших днів Путіна при владі та не здивовані черговою кривавою провокацією,
Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити,
Про чотирьох утікачів пишуть деякі телеграм-канали.
Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею "теракт". ФСБ також говорить про теракт.
Є дані, що на концерті був повний аншлаг, усі квитки продали. А це 7300 місць.
Тим часом будівля продовжує горіти, пожежу не можуть загасити.
Білий дім назвав подію жахливою, там кажуть, що не мали інформації про підготовку теракту в Москві. Ознак того, що до цього можуть бути причетні українці, нема.
В ООН засмучені інформацією про події у російській столиці.
Третина "Крокус Сіті Холу" охоплена пожежею. Біля будівлі затори.
Пожежі надали підвищений ранг складності. Люди вилізли на дах, рятувальники залучили гелікоптери.
Музиканти не постраждали.
Представники влади виїхали на місце, зокрема губернатор Московської області та прокурор області. Також створили оперативний штаб. Патріарх РПЦ Кирило молиться за москвичів. У Москві скасували всі масові заходи, а залізничники посилили безпеку в потягах і на вокзалах.
Російські силовики назвали інцидент терактом. Російська служба "Радіо Свобода" звернула увагу, що нападники озброєні автоматичною зброєю, яка відсутня у вільному продажу в Росії.
Після пострілів розпочалася пожежа, внаслідок якої став руйнуватися дах. Близько ста людей були заблоковані в будівлі, охопленій вогнем, але пожежники чекали на спецпризначенців. Потім вогнеборцям удалося вивести сто осіб із підвалу.
Телеграм-канали почали повідомляти про стрілянину під Москвою. Це сталося в "Крокус Сіті Холі", який розташований у селищі Красногорськ неподалік російської столиці.
У будівлі відбувався концерт гурту "Пікнік", тож людей зібралося багато. Російські державні ЗМІ вказали, що перед концертом до зали увірвалися щонайменше п'ятеро людей у камуфляжній формі та масках. Вони розстріляли кількох людей. Могли загинути 12 осіб, а 35 дістали поранення. Згодом з'явилися цифри про 40 загиблих і понад 100 поранених. Працюють понад 70 карет швидких.