Польща встановила особи всіх жертв теракту в Кракові

Польські правоохоронці встановили особи всіх шістьох загиблих унаслідок збройного нападу на Головному ринку Кракова 7 листопада. Останньою упізнаною жертвою трагедії виявилася 51-річна громадянка Австрії.

За даними Укрінформ, малопольський воєвода Кшиштоф Кленчар під час пресконференції спростував чутки про зростання кількості жертв трагедії. Повідомлення про нібито сьому смерть поширилися в мережі через первинне непорозуміння щодо громадянства однієї із загиблих жінок.

Що відомо про жертв та постраждалих у Кракові

Кленчар уточнив, що серед загиблих є четверо польських громадян: троє жінок віком 61, 47 і 53 роки, а також 50-річний чоловік.

Крім 51-річної громадянки Австрії, від куль нападника також загинув 32-річний громадянин Великої Британії.

Також залишаються під наглядом медиків у шести лікарнях Кракова 16 постраждалих. Стан 14 поранених лікарі оцінюють як стабільний, тоді як один правоохоронець перебуває у тяжкому стані, а сам нападник – у критичному.

Воєвода також розповів про стан двох співробітників поліції, які отримали поранення під час затримання озброєного зловмисника.

Обох поранених бійців уже вивели з медикаментозної коми, проте вони продовжують лікування у палатах інтенсивного нагляду.

Наразі відвідувачів до правоохоронців не допускають з міркувань безпеки та здоров'я, а слідчі дії за їхньої безпосередньої участі тимчасово відклали.

Нагадаємо, що трагедія у Кракові сталася 7 листопада. Нападник відкрив прицільний вогонь по людях на центральній площі міста. Під час затримання стрільця поранення дістали поліцейські Якуб Кулік та Артур Моранський, рішучі дії яких дозволили зупинити масову бійню та врятувати багато життів.

8 листопада польські слідчі офіційно кваліфікували масовий розстріл як теракт. Нападник, імовірно, захоплювався ультраправими ідеологіями.