У Польщі затримали п’ятьох можливих наслідувачів краківського стрільця

У Польщі затримали п’ятьох людей, яких правоохоронці вважають можливими наслідувачами чоловіка, що влаштував смертельну стрілянину в центрі Кракова. У соцмережах затримані героїзували напад, унаслідок якого загинули шестеро людей.

Про це пише RMF24 з посиланням на речницю Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліну Галецьку.

Що відомо про наслідувачів краківського стрільця?

За її словами, затримані могли наслідувати дії 24-річного Міхала Оксіньського, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова. Операцію проводили співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі в різних регіонах країни.

Правоохоронці звернули увагу на активність цих людей в інтернеті, зокрема на матеріали, у яких героїзували напад.

ЦБЗК та поліція дуже пильно стежать за можливими наслідувачами таких дій,

– наголосила Галецька.

Вона додала, що перевірені правоохоронцями публікації викликають занепокоєння, адже їхні автори могли наслідувати поведінку стрільця.

Нагадаємо, 7 листопада 24-річний Міхал Оксіньський в'їхав автомобілем на площу Ринок у Кракові, після чого відкрив вогонь з автоматичної зброї по перехожих і трамваю.

Унаслідок нападу шестеро людей загинули, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих були двоє поліцейських і сам нападник, який помер у лікарні вранці 9 листопада.

Того ж дня правоохоронці виявили тіла батьків і сестри Оксіньського у квартирі його сім'ї в Островці-Свентокшиському.

Розслідування стрілянини розпочали 8 листопада. Попри смерть підозрюваного, польська прокуратура продовжить встановлювати обставини трагедії та мотиви нападника.

У слідства є чотири мобільні телефони Оксіньського, вилучені з автомобіля та в нього самого. Також правоохоронці досліджують електронне обладнання з його квартири та інші речові докази.

За інформацією прокуратури, чоловік мав дозвіл на зброю з березня 2026 року. Водночас наразі немає даних, які б свідчили про психічне захворювання нападника.

Раніше також повідомлялося, що Оксіньський працював токарем і не проходив військової служби. Його колишні однокласники розповідали, що ще під час навчання він малював себе озброєним терористом і говорив про намір напасти на школу.