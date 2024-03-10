У Кривому Розі невідомі розстріляли автомобіль: є потерпілий
Джерело:Поліція Дніпропетровської області
В неділю, 10 березня, в Кривому Розі сталась стрілянина. Відомо, що в результаті сутички було поранено чоловіка.
Поліцейські наразі встановлюють всі обставини злочину.
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Що відомо про стрілянину в Кривому Розі
Відповідно до даних правоохоронців, сьогодні, 10 березня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на території Покровського району міста.
У Кривому Розі невідомі обстріляли автомобіль / Фото поліція Дніпропетровської області
Так, правоохоронці виїхали на місце подій.
В результаті стрілянини з травматичної зброї постраждав чоловік. Його госпіталізували до лікарні,
– повідомили поліціянти.
Невідомі обстріляли автівку в Кривому Розі / Фото поліція Дніпропетровської області
Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини злочину. Також в поліції зазначили, що вживаються заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до хуліганських дій.
На Харківщині чоловік кинув гранату під авто військової
Ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань Харківської області місцевий житель кинув осколкову гранату під автомобіль. Машина належить українській військовослужбовиці, яка також мешкає в цьому селищі.
Таким чином чоловік хотів "помститися" за довгі неприязні стосунки.
Правоохоронці вже затримали 25-річного підозрюваного. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.