Бойовики підготовлені, розстрілюватимуть усіх, – ексспівробітник КДБ про заворушення під Москвою

Під Москвою люди у камуфляжній формі влаштували теракт у ТЦ "Крокус Сіті Хол". Там розстріляли відвідувачів. Після стрілянини почалася пожежа. Та бойовики були добре підготовлені.

Про це 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що у них був з собою, найімовірніше, хороший боєкомплект. Він припускає, що вони розстрілюватимуть усіх на своєму шляху. Зазначимо, що стрілянина сталася ввечері 22 березня.

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"Бойовики, які влаштували цей теракт, добре підготовлені. Там є явно багато ріжків. Тому вони будуть розстрілювати усіх тих, хто їм потраплятиме на шляху", – вважає Жирнов.

Ексспівробітник КДБ зауважив, що поки що незрозуміле "обрамлення" цього теракту. Він додав, що напередодні "виборів" президента Росії, зокрема, США та Велика Британія рекомендували своїм громадянам залишити Москву. Мовляв, там готуються теракти.

Тоді загалом ми думали, що це просто нагнітають обстановку перед "виборами" Путіна, намагаючись, можливо, людей злякати, щоб вони не виходили на акцію 17 березня – "Опівдні проти Путіна",

– зазначив Сергій Жирнов.

Утім, теракт таки відбувся у Підмосков'ї менше, аніж за тиждень після псевдовиборів президента Росії.

До теракту готувалися

Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії переконаний, що до теракту готувалися заздалегідь. Він зауважив, що пожежа на даху ТЦ спалахнула доволі швидко. За його словами, повідомляли про те, що площа займання була понад 3000 метрів квадратних. Аби розв'язати ситуацію силовим шляхом, туди підтягують російських силовиків.

"Поки ситуація не буде розв'язана із заручниками й з терористами, ні про жодне гасіння пожежі йтися не може. Хоча вже з'явилася інформація про те, що туди підтягуються гелікоптери для гасіння зверху цього даху", – сказав Жирнов.

Водночас інші джерела, за його словами, повідомляли про те, що дах ТЦ починає обвалюватися.

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