Фігурантці вже повідомили про підозру – їй загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівщини.

Що відомо про стрілянину?

Подія сталася 2 лютого близько 7:30 на вулиці Космічній у Львові.

За даними поліції, жінка спершу кілька разів вдарила по лобовому склу мікроавтобуса Volkswagen, у якому перебувала група оповіщення. А коли транспорт продовжив рух, вона здійснила постріл і влучила у заднє скло. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили особу стрільчині – це 44-річна мешканка Львова. У неї вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, який направили на експертизу.

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

