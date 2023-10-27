Чоловік розстріляв десятки людей та втікає від поліції: все про криваву стрілянину в штаті Мен

У штаті Мен в США чоловік влаштував масову стрілянину, розстрілявши невинних людей. Наразі відомо про 18 загиблих та десятки поранених.

Стрілку вдалося втекти. Наразі сотні поліцейських працюють над тим, щоб його знайти та затримати.

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Подробиці кривавої стрілянини

Згідно з даними поліції, ввечері 25 жовтня у місті Льюістон у штаті Мен сталися два активні інциденти зі стріляниною:

у боулінгу Sparetime Recreation на Моллісон-Уей,

та в ресторані Schemengees Bar & Grille на Лінкольн-стріт.

За попередніми даними, стрілець вийшов з автоматичною гвинтівкою та відкрив вогонь по людях, які відпочивали. Державні чиновники повідомляють, що стрілянина розпочалася близько 18:56 за східним часом.

Карта міста Льюістон:

У боулінгу Sparetime Recreation сім'ї насолоджувалися вечірніми іграми, коли почалася стрілянина. Очевидці розповіли, що бачили, як люди, зокрема діти, тікали з місця події та їх обшукували на вулиці співробітники поліції. Також були кадри, на яких співробітники служби екстреної допомоги завантажували жертву до машини швидкої допомоги біля підприємства.

Натомість ресторан Schemengees Bar & Grille проводить вечірки, сімейні урочистості та корпоративні заходи – там також є ігрова зона з дартсом та більярдними столами.

На карті можна побачити, що приміщення, у яких сталася стрілянина, розташовані на відносно великій відстані – приблизно у 6 кілометрах одне від одного.

Місця трагедії на карті

Керівник державної школи Льюістона оприлюднив заяву, оголосивши, що навчання буде скасовано. Людей закликають перебувати вдома та триматися подалі від доріг. Муніципальні офіси у Лісбоні теж будуть закриті.

Офіційні особи сусіднього міста Оберн, штат Мен, теж закликали жителів сховатися.

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про загибель 18 людей, щонайменше 13 людей зазнали поранень. Центральний медичний центр штату Мен викликав усіх вільних від роботи співробітників через смертельну стрілянину.

Зазначається, що постраждалими від трагедії стали невинні люди різного віку – від дітей до пенсіонерів. Вік загиблих наразі не повідомляли.

Підозрюваний Роберт Кард – член резервної армії: Байдена тримають в курсі подій

На камерах спостереження поліція Льюістона впізнала 40-річного Роберта Карда з Боудойна. Правоохоронці опублікували офіційну заяву, повідомивши, що його слід вважати "озброєним та небезпечним".

Кард – навчений інструктор з вогнепальної зброї та член резерву армії США. Журналісти виявили, що він нещодавно погрожував влаштувати стрілянину на об'єкті Національної гвардії в Сако, штат Мен, а також повідомляв про проблеми із психічним здоров'ям – останні 2 тижні він провів у психіатричній лікарні.

Відомо, що Роберт Кард був звинувачений у перевищенні швидкості у 2001 та 2002 роках. Однак жодних інших кримінальних справ не було внесено в систему електронних судових записів штату.

Офіс шерифа опублікував фотографії підозрюваного – він був помічений у коричневому светрі та з автоматом у руках.



Підозрюваний зі зброєю у руках / Фото окружної поліції



Роберт Кард / Фото окружної поліції

Поліція також поділилася зображенням автомобіля підозрюваного, однак після цього його автівку виявили покинутою в Лісбоні, приблизно за 12 кілометрів від місця стрілянини. Наразі правоохоронці працюють у всьому штаті, щоб знайти Карда. ФБР запропонувала місцевій владі штату Мен свої ресурси та фахівців, аби пришвидшити пошуки.

Громадськість також закликали зв'язатися з правоохоронними органами, якщо вона має інформацію про місцеперебування Карда. Президента США Джозефа Байдена тримають у курсі всіх подій.

Поліція провела обшуки

Правоохоронці оточили дві будівлі пов’язані з підозрюваним Робертом Кардом – у них був ордер на це. До операції було залучено чимало офіцерів, також вертоліт.

Однак зловмисника станом на ранок 27 жовтня за київським часом знайти не вдалось. Вочевидь, він добре знає місцевість та те, як сховатися від правоохоронців.

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