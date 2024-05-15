Стрілянина у Словаччині: нападник цілився саме у прем'єра Фіцо, його затримали, – ЗМІ

У Словаччині біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, сталась стрілянина. Повідомляється, що нападник цілився у словацького прем'єра.

Роберта Фіцо було поранено, його доправили до лікарні. Самого стрільця уже затримали, про мотиви нападу наразі інформації немає.

Дивіться також Як Росія використовує систему ГЛОНАСС у війні проти України та яку роль відіграє Китай

Напад на Фіцо

У Гандловій невідомий розпочав стрілянину після виїзного засідання уряду Словаччини, внаслідок чого було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо. За інформацією журналістів, саме він і був ціллю нападника. Словацькі ЗМІ пишуть, що стан Фіцо важкий, його було поранено у груди та живіт. Його везуть до лікарні.

На вулиці чекав натовп людей, один з них почав стріляти. Його відразу вгамували та затримали, охорона забрала прем'єр-міністра. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єра,

– описує ситуацію зовнішній співробітник HN.

Чоловік вистрілив у Фіцо через людей, ймовірно, 3 – 4 рази. Потім спробував втекти, але очевидці разом з охоронцями політика затримали нападника.

Затримання нападника на Роберта Фіцо: дивіться відео

В словацькому МЗС підтвердили факт поранення та замаху на прем'єра. Однак офіційної інформації про стан прем'єра не надходило.

Словацькі політики шоковані

Міністр економіки Деніса Сакова заявила, що в жаху від того, що сталося в Гандловій. Вона сподівається, що з прем'єром Робертом Фіцо буде все добре.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова також рішуче засудила сьогоднішній "брутальний і безрозсудний напад" на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Я шокована. Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від нападу,

– написала вона.