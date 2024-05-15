Стрілянина у Словаччині: нападник цілився саме у прем'єра Фіцо, його затримали, – ЗМІ
У Словаччині біля будівлі, де проводилося виїзне засідання уряду, сталась стрілянина. Повідомляється, що нападник цілився у словацького прем'єра.
Роберта Фіцо було поранено, його доправили до лікарні. Самого стрільця уже затримали, про мотиви нападу наразі інформації немає.
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Напад на Фіцо
У Гандловій невідомий розпочав стрілянину після виїзного засідання уряду Словаччини, внаслідок чого було поранено прем'єра країни Роберта Фіцо. За інформацією журналістів, саме він і був ціллю нападника. Словацькі ЗМІ пишуть, що стан Фіцо важкий, його було поранено у груди та живіт. Його везуть до лікарні.
На вулиці чекав натовп людей, один з них почав стріляти. Його відразу вгамували та затримали, охорона забрала прем'єр-міністра. За нашою інформацією, стрілець мав цілитися в самого прем'єра,
– описує ситуацію зовнішній співробітник HN.
Чоловік вистрілив у Фіцо через людей, ймовірно, 3 – 4 рази. Потім спробував втекти, але очевидці разом з охоронцями політика затримали нападника.
Затримання нападника на Роберта Фіцо: дивіться відео
В словацькому МЗС підтвердили факт поранення та замаху на прем'єра. Однак офіційної інформації про стан прем'єра не надходило.
Словацькі політики шоковані
Міністр економіки Деніса Сакова заявила, що в жаху від того, що сталося в Гандловій. Вона сподівається, що з прем'єром Робертом Фіцо буде все добре.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова також рішуче засудила сьогоднішній "брутальний і безрозсудний напад" на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.
Я шокована. Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від нападу,
– написала вона.
На напад прем'єра відреагував і його давній політичний суперник, голова Словацького руху Ігор Матович. Він зазначив, що попри те, що Роберт Фіцо його давній політичний опонент, це лише політика. Проте, як людина, Матович бажає прем'єру швидкого одужання. Політик засуджує будь-яке насильство.