Постріли, крики та паніка: з'явилось повне відео замаху на Дональда Трампа

У Пенсильванії стріляли у Дональда Трампа. Інцидент стався 13 липня під час його передвиборчого мітингу.

Нині у мережі опублікували нові кадри замаху на Трампа. На них видно не лише поранення, а й реакцію суспільства на стрілянину, передає 24 Канал.

До теми У Трампа стріляли під час мітингу: все, що відомо про замах на кандидата в президенти США

Замах на Трампа показали з різних ракурсів

У мережі опублікували повне відео замаху на Дональда Трампа. Так, на кадрах зафіксували промову кандидата в президента США. За мить Трамп нахиляє голову вперед, а куля, яку випустив стрілець, зачепила вухо політика.

Після цього Трамп відразу впав на підлогу, а охорона почала прикривати його. У цей момент продовжували лунати постріли. За інформацією, яку оприлюднили у ЗМІ, 20-річний стрілець, який скоїв замах на Трампа був на даху однієї з будівель за 150 метрів від трибуни, де виступав кандидат в президенти США.

Під час та після стрілянини чутно крики людей, які прийшли підтримати Трампа. Також чимало глядачів почали панікувати.

Близько хвилини Трамп лежав під трибуною, поки охорона не отримала сигнал, що політика можна вивести в безпечне місце.

Повне відео нападу на Дональда Трампа: дивіться відео (Увага! Присутній чутливий контент! 18+)

У мережі також опублікували кадри й з іншого ракурсу – зі спини політика. На них також можна помітити, що за секунду до пострілу політик дещо повернув та нахилив голову. Ймовірно, саме тому куля зачепила лише вухо.

Замах на Трампа з іншого ракурсу: дивіться відео

За словами свідків, загалом пролунало 7 пострілів. На жаль, один з глядачів передвиборчого мітингу Трампа загинув, а ще двоє – отримали серйозні поранення.