Замах на Дональда Трампа: двоє його прихильників у важкому стані, є загиблий

У штаті Пенсильванія 13 липня у кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа стріляли, коли той проводив свій передвиборчий мітинг. Внаслідок інциденту є постраждалі й жертва.

Серед травмованих є ті, хто перебуває у важкому стані у лікарнях. Замах на Дональда Трампа вже розслідують американські правоохоронці.

До теми Замах на Трампа: ФБР назвало ім'я стрільця

Що відомо про травмованих і жертву замаху на Трампа

У американській поліції розповіли, що у результаті стрілянини, яка сталася на мітингу експрезидента США Дональда Трампа, один учасник загинув і ще двоє зазнали важких поранень. Нападника також загинув унаслідок його ліквідації агентами секретної служби.

Усі троє були дорослими чоловіками, сказав підполковник Джордж Бівенс з поліції штату Пенсільванія. Він додав, що постріли були "розпорошеними", а стрілець не цілився лише в одне місце в натовпі.

Поліцейські також додали, що стрілянина на мітингу колишнього президента Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсільванія, розслідують як можливий замах на вбивство.

Серед травмованих був і родич конгресмена США

Конгресмен Ронні Джексон, республіканець від Техасу, розповів, що його племінник був на мітингу Трампа та отримав кулю в шию.

Американський політик зазначив, що він організував спеціальний доступ для своєї родини на мітинг у Пенсільванії. За словами Джексона, його рідні сиділи в секції "друзі та родина" праворуч від Трампа, коли почули стрілянину.

Джексон каже, що його племінник зазнав поранення у шию, внаслідок чого звідти пішла кров. За словами конгресмена, його родина зрозуміла, що почалася стрілянина, коли побачила, що у кількох рядах позаду них була застрелена людина.

Журналіст BBC Джо Інвуд також помітив деталь на відео, яке, ймовірно, показує першу людину, яку застрелили кулею, начебто, якою цілилися у колишнього президента США Дональда Трампа.

На кадрах можна побачити чоловіка в білій сорочці та бейсболці з написом, що падає. Він згинається та ніби падає на людей перед собою.



Перша можлива жертва на відео під час стрілянини у Дональда Трампа / Фото BBC

Це відбувається приблизно за секунду до наступного пострілу та більш ніж за дві секунди до того, як інші люди відреагують на стрілянину.