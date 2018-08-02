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Стрілянина та автопогоня: Бумбокс та O.Torvald презентували ефектне відео на спільну пісню

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Бумбокс та O.Torvald презентували кліп "Вечір в Ріо"
Бумбокс та O.Torvald презентували кліп "Вечір в Ріо" / Скріншот

Популярні українські гурти Бумбокс та O.Torvald презентували кліп на пісню "Вечір в Ріо". Попри романтичну назву треку відео вийшло в стилі бойовика.

Прихильники гуртів Бумбокс та O.Torvald насолоджуються новою спільною роботою музикантів, адже у мережі з'явився довгоочікуваний кліп на пісню "Вечір в Ріо". Та не менш захопливою була історія створення самого треку. 

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Літо 2014 року O.Torvald працюють над матеріалом, який пізніше стане альбомом “Ти Є”. Під час однієї з сесій, Андрій Хливнюк, який виступає в цьому альбомі в різних іпостасях, заходить до студійної кімнати і говорить: “Ану, що ви зараз грали? Я знаю, що робити далі”. Так з'явилася поп-рок-хіт-пісня “Вечiр в Рiо”,
– розповіли представники музикантів. 

За порадою продюсера Олексія Согомонова гурти відклали прем'єру пісні до 2017 року. Згодом трек увійшов до альбомів Бумбокса "Голий Король" та O.Torvald "Бісайди". Вже за рік музиканти створили спільний кліп, який екранізував режисер Нікіта Квасніков, обравши сценарій бойовика. 

 

Для зйомок кліпу запросили акторку Анну Рікунову, бо "на сліпучу красу Галича й мудре обличчя Хливнюка глядачі довго не стануть дивитись". Дівчина сіла за кермо дорогого авто та розпочала погоню за музикантами, чудово впоравшись з роллю жінки в істериці. Драматичний сюжет яскраво підкреслив запальні ритми "Вечора в Ріо". 

Дивіться відео кліпу гуртів Бумбокс та O.Torvald "Вечір в Ріо":

 

Теги: LifeStyle Музика O.Torvald Бумбокс
Джерело: 24 Канал
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