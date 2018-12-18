Стрілянина у Cтрасбурзі: трьом підозрюваним висунули звинувачення

Правоохоронці заарештували двох чоловіків, підозрюваних у причетності до стрілянини у Страсбурзі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Зокрема, їх підозрюють у постачанні зброї зловмиснику, який вчинив теракт. Їх підозрюють у тому, що вони "зіграли свою роль у постачанні вогнепальної зброї", розповів чиновник, пов’язаний із розслідуванням.

Таким чином, під варту з моменту нападу взяли трьох людей.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.