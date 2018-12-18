Стрельба в Страсбурге: трем подозреваемым предъявлены обвинения

Правоохранители арестовали двух мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в Страсбурге.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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В частности, их подозревают в поставках оружия злоумышленнику, который совершил теракт. Их подозревают в том, что они "сыграли свою роль в снабжении огнестрельного оружия", рассказал чиновник, связанный с расследованием.

Таким образом, под стражу с момента нападения взяли трех человек.

Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибло 4 человека и еще 12 получили ранения.



13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.