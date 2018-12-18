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      Стрельба в Страсбурге: трем подозреваемым предъявлены обвинения

      33 Читати новину українською
      Кровавая стрельба в Страсбурге
      Кровавая стрельба в Страсбурге / Фото из открытых источников

      Правоохранители арестовали двух мужчин, подозреваемых в причастности к стрельбе в Страсбурге.

      Об этом сообщает Deutsche Welle.

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      В частности, их подозревают в поставках оружия злоумышленнику, который совершил теракт. Их подозревают в том, что они "сыграли свою роль в снабжении огнестрельного оружия", рассказал чиновник, связанный с расследованием.

      Таким образом, под стражу с момента нападения взяли трех человек.

      Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибло 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападавшего.

      Теги: Новости Франции Стрельба в Страсбурге 11 декабря
      Источник: 24 Канал
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