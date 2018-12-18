Родича стрілка зі Страсбурга звинуватили у змові з терористами

Один з родичів Шеріфа Шека, який стріляв у людей на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, звинувачується у злочинній змові з терористами.

Про це повідомив телеканал BFM TV.

Читайте також: Кривавий ярмарок у Страсбурзі: кількість жертв стрілянини збільшилась

Зазначається, що у понеділок ввечері, 17 грудня, родича Шека взяли під варту. Правоохоронці звинувачують його у злочинній змові з терористами, а також продажу, придбанні та зберіганні зброї групою осіб, які пов'язані з терористичною організацією.

На вимогу прокурора підозрюваного утримуватимуть під вартою до суду.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.