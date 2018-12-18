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      Родича стрілка зі Страсбурга звинуватили у змові з терористами

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      Розслідування теракту у Страсбурзі продовжується
      Розслідування теракту у Страсбурзі продовжується / Фото з відкритих джерел

      Один з родичів Шеріфа Шека, який стріляв у людей на різдвяному ярмарку у Страсбурзі, звинувачується у злочинній змові з терористами.

      Про це повідомив телеканал BFM TV.

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      Зазначається, що у понеділок ввечері, 17 грудня, родича Шека взяли під варту. Правоохоронці звинувачують його у злочинній змові з терористами, а також продажу, придбанні та зберіганні зброї групою осіб, які пов'язані з терористичною організацією.

      На вимогу прокурора підозрюваного утримуватимуть під вартою до суду.

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      Теги: Тероризм Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня
      Джерело: 24 Канал
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