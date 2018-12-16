Кривавий ярмарок у Страсбурзі: кількість жертв стрілянини збільшилась

П'ята людина, яка постраждала в результаті нападу в центрі Страсбурга 11 грудня ввечері, померла від отриманих ран. Загиблий не виходив із коми.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Видання зазначає, що мова йде про 35-річного вихідця з польського міста Катовіце.

Мій брат Барто Педро Орент-Недзельський тільки що покинув нас. Він дякує вам за любов і підтримку, яку ви йому надали,

– цитує видання слова родича загиблого.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.