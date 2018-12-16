Кровавая ярмарка в Страсбурге: число жертв стрельбы увеличилось
Пятый человек, пострадавший в результате нападения в центре Страсбурга 11 декабря вечером, скончался от полученных ран. Погибший не выходил из комы.
Об этом сообщает The Telegraph.
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Издание отмечает, что речь идет о 35-летнем выходце из польского города Катовице.
Мой брат Барто Педро Орент-Недзельский только что покинул нас. Он благодарит вас за любовь и поддержку, которую вы ему предоставили,
– цитирует издание слова родственника погибшего.
Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.