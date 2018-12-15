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      Теракт в Страсбурге: одним из погибших является молодой журналист из Италии

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      Итальянский журналист Антонио Мегалицци погиб в результате стрельбы в Страсбурге
      Итальянский журналист Антонио Мегалицци погиб в результате стрельбы в Страсбурге / Фото из открытых источников

      28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци стал четвертой жертвой кровавой стрельбы в Страсбурге, которая произошла вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург. Парень умер 14 декабря от полученных ранений.

      Об этом в Facebook сообщила сеть европейских университетских радиостанций EuroPhonica, в которой работал погибший.

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      Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас,
      – говорится в сообщении.

      Журналист из Страсбурга освещал новости сессии Европейского парламента.

      Парень получил тяжелое ранение в голову, когда гулял по городу с двумя своими коллегами, едва покинув здание ЕП. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

      Его смерть также подтвердил президент Европейского парламента Антонио Таджани.

       

      Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападающего.

      Теги: Жертвы журналисты Стрельба в Страсбурге 11 декабря Новости Франции
      Источник: 24 канал
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