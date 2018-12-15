Теракт в Страсбурге: одним из погибших является молодой журналист из Италии

28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци стал четвертой жертвой кровавой стрельбы в Страсбурге, которая произошла вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург. Парень умер 14 декабря от полученных ранений.

Об этом в Facebook сообщила сеть европейских университетских радиостанций EuroPhonica, в которой работал погибший.

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Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас,

– говорится в сообщении.

Журналист из Страсбурга освещал новости сессии Европейского парламента.

Парень получил тяжелое ранение в голову, когда гулял по городу с двумя своими коллегами, едва покинув здание ЕП. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Его смерть также подтвердил президент Европейского парламента Антонио Таджани.

E’morto #AntonioMegalizzi . Una preghiera lo accompagni in questo viaggio verso il cielo .Ricorderò sempre quella cena a Mezzocorona dove mi parlò dei suoi sogni di giovane giornalista. pic.twitter.com/AGqeTPPtg0 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 14 грудня 2018 р.

Ciao #antoniomegalizzi Italian and European journalist was pronounced dead today, following the awful slaughter of last thursday in Strasbourg pic.twitter.com/Za0QEb6Amd — Rudy Nicoletti (@rudynicoletti) 14 грудня 2018 р.

Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.



13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападающего.