Теракт в Страсбурге: одним из погибших является молодой журналист из Италии
28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци стал четвертой жертвой кровавой стрельбы в Страсбурге, которая произошла вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург. Парень умер 14 декабря от полученных ранений.
Об этом в Facebook сообщила сеть европейских университетских радиостанций EuroPhonica, в которой работал погибший.
Читайте также: Стрельба в Страсбурге: ИГИЛ назвала стрелка " своим солдатом"
Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас,
– говорится в сообщении.
Журналист из Страсбурга освещал новости сессии Европейского парламента.
Парень получил тяжелое ранение в голову, когда гулял по городу с двумя своими коллегами, едва покинув здание ЕП. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Его смерть также подтвердил президент Европейского парламента Антонио Таджани.
Напомним, вечером 11 декабря вблизи Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.
13 декабря полиция Франции заявила, что "нейтрализовала" нападающего.