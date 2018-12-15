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      Теракт у Страсбурзі: одним із загиблих є молодий журналіст з Італії

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      Італійський журналіст Антоніо Мегаліцці загинув внаслідок стрілянини у Страсбурзі
      Італійський журналіст Антоніо Мегаліцці загинув внаслідок стрілянини у Страсбурзі / Фото з відкритих джерел

      28-річний журналіст з Італії Антоніо Мегаліцці став четвертою жертвою кривавої стрілянини у Страсбурзі, яка трапилася ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург. Хлопець помер 14 грудня від отриманих поранень.

      Про це у Facebook повідомила мережа європейських університетських радіостанцій EuroPhonica, в якій працював загиблий.

      Читайте також: Стрілянина у Страсбурзі: ІДІЛ назвала стрілка "своїм солдатом"

      Змушені підтвердити, що наш колега Антоніо покинув нас,
      – йдеться у повідомленні.

      Журналіст зі Страсбурга висвітлював новини сесії Європейського парламенту.

      Хлопець отримав важке поранення в голову, коли гуляв містом з двома своїми колегами, ледве покинувши будівлю ЄП. Його доправили до лікарні в важкому стані.

      Його смерть також підтвердив президент Європейського парламенту Антоніо Таджані.

       

      Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.

      13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.

      Теги: Новини Франції Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Жертви журналісти
      Джерело: 24 канал
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