Теракт у Страсбурзі: одним із загиблих є молодий журналіст з Італії

28-річний журналіст з Італії Антоніо Мегаліцці став четвертою жертвою кривавої стрілянини у Страсбурзі, яка трапилася ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург. Хлопець помер 14 грудня від отриманих поранень.

Про це у Facebook повідомила мережа європейських університетських радіостанцій EuroPhonica, в якій працював загиблий.

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Змушені підтвердити, що наш колега Антоніо покинув нас,

– йдеться у повідомленні.

Журналіст зі Страсбурга висвітлював новини сесії Європейського парламенту.

Хлопець отримав важке поранення в голову, коли гуляв містом з двома своїми колегами, ледве покинувши будівлю ЄП. Його доправили до лікарні в важкому стані.

Його смерть також підтвердив президент Європейського парламенту Антоніо Таджані.

E’morto #AntonioMegalizzi . Una preghiera lo accompagni in questo viaggio verso il cielo .Ricorderò sempre quella cena a Mezzocorona dove mi parlò dei suoi sogni di giovane giornalista. pic.twitter.com/AGqeTPPtg0 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) 14 грудня 2018 р.

Ciao #antoniomegalizzi Italian and European journalist was pronounced dead today, following the awful slaughter of last thursday in Strasbourg pic.twitter.com/Za0QEb6Amd — Rudy Nicoletti (@rudynicoletti) 14 грудня 2018 р.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня поблизу Різдвяного ярмарку у центрі французького міста Страсбург невідомий влаштував стрілянину по перехожих. Дещо пізніше стало відомо, що стрільцем виявився Шеріф Шека – 29-річний уродженець Страсбурга, який раніше був відомий службам безпеки як "можлива терористична загроза". Внаслідок інциденту загинули 4 людей та ще 12 зазнали поранень.



13 грудня поліція Франції заявила, що "нейтралізувала" нападника.