Родственника стрелка из Страсбурга обвинили в сговоре с террористами

Один из родственников Шерифа Шека, который стрелял в людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, обвиняется в преступном сговоре с террористами.

Об этом сообщил телеканал BFM TV.

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Отмечается, что в понедельник вечером, 17 декабря, родственника Шека взяли под стражу. Правоохранители обвиняют его в преступном сговоре с террористами, а также продажи, приобретении и хранении оружия группой лиц, связанных с террористической организацией.

По требованию прокурора подозреваемого будут содержать под стражей до суда.

Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.