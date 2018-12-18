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      Родственника стрелка из Страсбурга обвинили в сговоре с террористами

      14 Читати новину українською
      Расследование теракта в Страсбурге продолжается
      Расследование теракта в Страсбурге продолжается / Фото из открытых источников

      Один из родственников Шерифа Шека, который стрелял в людей на рождественской ярмарке в Страсбурге, обвиняется в преступном сговоре с террористами.

      Об этом сообщил телеканал BFM TV.

      Читайте также: Кровавая ярмарка в Страсбурге: число жертв стрельбы увеличилась

      Отмечается, что в понедельник вечером, 17 декабря, родственника Шека взяли под стражу. Правоохранители обвиняют его в преступном сговоре с террористами, а также продажи, приобретении и хранении оружия группой лиц, связанных с террористической организацией.

      По требованию прокурора подозреваемого будут содержать под стражей до суда.

      Напомним, что вечером 11 декабря возле Рождественской ярмарки в центре французского города Страсбург неизвестный устроил стрельбу по прохожим. Несколько позже стало известно, что стрелком оказался Шериф Шека – 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее был известен службам безопасности как "возможная террористическая угроза". В результате инцидента погибли 4 человека и еще 12 получили ранения.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря терроризм
      Источник: 24 Канал
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