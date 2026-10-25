У Стрию на Львівщині прогриміли вибухи

Російські війська продовжили атаку по Україні зранку 25 жовтня. Загроза обстрілу дісталась Заходу країни.

Вибухи чули на Львівщині. Про це пише Суспільне.

Що відомо?

Повітряну тривогу у Стрийському районі області оголосили о 08:33. Вона була пов'язана із загрозою ударів ворожих дронів.

Через 10 хвилин Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух реактивного БпЛА на Сколе, курсом на Моршин.

Вже близько 08:47 на Стрийщині прогримів вибух. Місцева влада наразі не інформувала про можливі наслідки атаки на регіон.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття і перебувати там до відбою загрози.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Україну 153 ударними безпілотниками різних типів, зокрема 92 реактивними. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 дронів, однак влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння уламків – ще на дев'яти.

Зокрема, ворог атакував Харків. Унаслідок ударів загорілися торгівельний центр і цивільне підприємство. Під час ліквідації наслідків агресор вдарив по рятувальниках. Постраждали четверо людей.