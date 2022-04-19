Строковик Нацгвардії збив ворожий безпілотник на Луганщині: фото уламків

Солдат Нацгвардії знищив ворожу повітряну розвідку. Завдяки його влучному пострілу від неї залишилися тільки уламки та попіл.

Відомо, що гвардієць, який збив безпілотник, має псевдо "Клапан". Влучний постріл він зробив своєю штатною зброєю АК-74.

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"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200 – 300 метрів його було досить добре видно", – пригадав "Клапан".

Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому – він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрільнув – і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух,

– розповів "Клапан»"

Відомо, що збитий безпілотник міг передавати відео на відстань до 120 кілометрів. Ціна такого комплексу – приблизно 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату – близько 5 – 7 мільйонів рублів.

Дивіться світлини від Нацгвардії:

Крім того, варто памʼятати, що такі пристрої можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.

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