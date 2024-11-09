У Росії строковиків змушують підписати контракти та планують відправити їх на війну
Російських строковиків, які служили в Хабаровському краї, російське міноборони змушує підписати контракти, щоб відправити на війну. Цим бідкається мати одного 19-річного росіянина.
Він під тиском командування через три місяці все ж підписав контракт. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
Дивіться також Жовтень став для Росії рекордним за кількістю втрат військових, – міноборони Великої Британії
Строковиків планують відправити в мотострілецькі батальйони
За словами росіянки, її сина відправили служити до залізничних військ у Комсомольську-на-Амурі. Його розподілили до автомобільної роти.
Йому та іншим строковикам одразу запропонували підписати контракти, але більшість відмовилися. Помічник начальника штабу вмовляв їх укласти контракт, пообіцявши, що молоді не відправлять на фронт,
– пишуть росЗМІ.
Уже 1 листопада цих контрактників відправили у відрядження до Приморського краю та повідомили, що скоро їх відправлять на фронт у мотострілецькі загони.
Строковикам не сподобалося таке рішення, а тому вони поскаржилися командиру. Останній відправив їх на 30 діб сидіти у частині.
Стверджують, що тиску роскомандування не витримав один із батьків та наклав на себе руки.
Решта ж батьків пишуть звернення до свого президента Путіна та прокуратури, щоб "запобігти відправленню синів у зону бойових дій".
Російських строковиків змушують підписати контракти / Фото із російських телеграм-каналів