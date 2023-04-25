Є приклад України та ядерної зброї: політолог припустив, яким буде сценарій розпаду Росії

Крах Росії вже близько. Україні головне відвоювати свої території, а зважати на міжусобиці всередині ворога вона не буде.

Про це 24 Каналу розповів Олег Лісний – політолог. За його словами, життя після розпаду Росії, однозначно, є.

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Знищувати Росію потрібно разом

Олег Лісовий наголосив, що Росія має бути максимально фрагментована. Тож не варто боятися ядерної зброї, яка опиниться в якійсь із держав. До того ж Захід теж має інструменти впливу.

"У Заходу є досвід стосовно тієї ж України. У нас була ядерна зброя, у нас немає ядерної зброї й ми адекватна держава", – пояснив він.

На його думку, Росія може розпастися на держави, які вестимуть адекватну політику.

Як це буде швидко відбуватися, все залежить від того, на скільки світ буде монолітним у питаннях руйнації імперії,

– розказав політолог.

Він зауважив, що головне для України вийти на свої державні кордони. Тим паче, що формула нашої перемоги полягає у поверненні територій та руйнуванні Російської імперії.

"До того часу, поки буде існувати цей монстр на нашому кордоні, то питання наступної війни вже просто буде відкладене в часі", – наголосив Лісовий.

За його словами, нам треба розуміти, що або вони, або ми. Захід же має бути готовим до співпраці із десятком держав, які утворяться на місці Росії.

Що буде на місці Росії

Політолог повідомив, що процеси, які будуть відбуватися після розпаду Росії, не мають хвилювати українців, бо вони заливають кров'ю нашу державу і вбивають наших громадян.

На його думку, все ж кровопролиття не буде

"Росія виснажиться зараз в цій війні економічно та фізично", – додав він.

Лісовий переконаний, що бідніші регіони намагатимуться щось урвати, багатші – поводитимуть себе стриманіше.

Як локалізувати ці конфлікти? Я думаю, якщо Захід введе преференції певним частинам Росії, тому вони швиденько ядерну зброю віддадуть і втихомиряться,

– повідомив він.

На його думку, будь-який сценарій, який там буде відбуватися, гратиме нам на користь.

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