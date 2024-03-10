Чи застосували б США "ядерку" у відповідь на удар Росії по Україні: NYT про план Білого дому

ЗМІ з'ясували, що США готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Але ця відповідь була б "неядерною".

The New York Times зауважило, що пік стурбованості щодо можливої ядерної атаки Росії припав на жовтень 2022 року. Тоді Путін заявляв, що РФ може використати ядерну зброю проти України.

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США боялися, що Росія справді використає тактичну ядерну зброю

NYT повідомляє, що впродовж кількох тижнів у жовтні 2022 року Білий дім був поглинений кризою. Адміністрація президента США Джо Байдена побоювалася, що Москва може застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою.

Джерела видання стверджують – стурбованість Білого дому була настільки великою, що оперативні групи збиралися, щоб визначити, якою могла б бути відповідь США.

У Білому домі вважали, що відповідь мала б бути "неядерною"

У Байдена вважали, що відповідь повинна бути "неядерною", але разом з тим "драматичною". Ймовірно, "звичайний напад на підрозділи, які запустили ядерну зброю".

У Білому домі побоюються, що застосування ядерної зброї у відповідь могли заохотити Путіна та інші авторитарні держави до використання ядерного арсеналу.