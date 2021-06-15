Думку не змінила: студентка, яка хотіла "заборонити українську мову", вибачилась

Дівчина з Ірпеня з нікнеймом kaleganovaa, яка потрапила у скандал через українську мову, перепросила. Щоправда, стверджує, що свою думку не змінила. Державна мова їй не подобається.
Дівчина заявила, що після свої слів почала отримувати погрози. За її словами, люди дзвонили її мамі та керівнику.
До теми "На*уй заборонила б українську мову": юна блогерка з Ірпеня потрапила у скандал
Студентка вибачилась
Дівчина таки перепросила за свої слова.
Я хочу попросити вибачення в усіх людей, які топлять за українську мову, без жодного фанатизму, націоналізму, і всього іншого. І не збираюся просити вибачення перед людьми неадекватними, які пишуть моїй мамі,
– сказала студентка.
Думку дівчина не змінила
Студентка додала, що "її думка про українську мову не змінилась". Мовляв, українська їй не імпонує, тож надалі вона спілкуватиметься російською.
Вибачення дівчини, дивіться відео:
Скандальні заяви дівчини: що відомо
- Перед тим студентка опублікувала в інстаграмі лайливі висловлювання в бік української мови.
- Зокрема, вона написала: "Просто я би бл*ть на*уй заборонила й*бану українську мову".