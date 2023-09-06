Як Україна вводить Росію в оману: аналіз The Guardian

6 вересня 2023, 21:00
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Джерело:

The Guardian

Українці змогли обдурити російських окупантів, змушуючи противника витрачати боєприпаси та безпілотники. Західні журналісти з'ясували, як їм це вдається.

В Україні працює унікальна група експертів, які створюють копії зброї з пластику, металу, дерева та піни. Ці приманки дозволяють ЗСУ обдурити ворога.

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Як це працює

Спеціальна команда створює точні копії передових систем зброї. Російські окупанти, в особливості оператори дронів, сприймають макети як справжні цілі. У матеріалі зазначається, що українцям вдається вводити в оману навіть досвідчених у боях солдатів країни-агресорки.

В результаті загарбники дарма витрачають на приманки свої БпЛА, ракети, боєприпаси. Також ці об'єкти дозволяють Силам оборони захистити свою техніку та людей, що її обслуговують.

Коли військові приходять до нас і кажуть, що в них закінчилися макети, це означає, що ми успішно впоралися зі своєю роботою,
– сказав один з працівників.

Які приманки є в України

Українці створюють макети артилерії, радарів та іншої техніки. Ідея створити зброю-приманку прийшла до топменеджерів фірми ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У запиленому цеху група українських експертів наввипередки виготовляє артилерійські гармати, що ніколи не вистрілять, радарні комплекси, які нічого не можуть виявити, і ракети без вибухівки,
– зазначається у матеріалі.

Як пише видання, працівники регулярно оновлюють свою "виробничу лінію" та імітують нову зброю у різноманітному арсеналі ЗСУ. Також вони намагаються робити макети більш реалістичними та підлаштовуватися під зміни в поведінці росіян, адже окупанти можуть вчитися на помилках.

Робітники збирають у майстерні уламки як доказ результативності своєї праці. Наприклад, в них є розбите крило російського "Ланцета", а також двигун та зім'яті фрагменти іранського "Шахеда". Подібними "сувенірами" в них заповнена ціла шафа.

Зі зрозумілих причин, західні журналісти не розкривають місцеперебування цієї майстерні та її працівників. Видання тільки повідомило, що члени команди є відрядженими на невизначений термін співробітниками металургійної компанії "Метінвест ", яка керувала "Азовсталлю" у Маріуполі. Зазначається, що основним акціонером компанії є Рінат Ахметов, який особисто погодив цей проєкт.

Кадри майстерні та матеріали з приманками / Фото The Guardian
 

 

 

Що пишуть інші ЗМІ про війну в Україні

  • У The New York Times нещодавно проаналізували ситуацію на фронті та повідомили про спроби ЗСУ розширити пролом в російській обороні біля Роботиного. Це дозволить Силам оборони залучити більше техніки та особового складу до просування на Південь.
  • А видання Sky News зауважило, що російські окупанти нервують через це. Тому вони постійно перекидають війська та намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.
  • Раніше журналісти з The Economist вказали на зростання кількості пожеж на тимчасово окупованих територіях, що свідчить про те, що ЗСУ тепер частіше б'ють по загарбниках. На думку аналітиків, наступ українських воїнів може пришвидшитися.

Автор: Петро Залива