Як Україна вводить Росію в оману: аналіз The Guardian

Українці змогли обдурити російських окупантів, змушуючи противника витрачати боєприпаси та безпілотники. Західні журналісти з'ясували, як їм це вдається.

В Україні працює унікальна група експертів, які створюють копії зброї з пластику, металу, дерева та піни. Ці приманки дозволяють ЗСУ обдурити ворога.

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Як це працює

Спеціальна команда створює точні копії передових систем зброї. Російські окупанти, в особливості оператори дронів, сприймають макети як справжні цілі. У матеріалі зазначається, що українцям вдається вводити в оману навіть досвідчених у боях солдатів країни-агресорки.

В результаті загарбники дарма витрачають на приманки свої БпЛА, ракети, боєприпаси. Також ці об'єкти дозволяють Силам оборони захистити свою техніку та людей, що її обслуговують.

Коли військові приходять до нас і кажуть, що в них закінчилися макети, це означає, що ми успішно впоралися зі своєю роботою,

– сказав один з працівників.

Які приманки є в України

Українці створюють макети артилерії, радарів та іншої техніки. Ідея створити зброю-приманку прийшла до топменеджерів фірми ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У запиленому цеху група українських експертів наввипередки виготовляє артилерійські гармати, що ніколи не вистрілять, радарні комплекси, які нічого не можуть виявити, і ракети без вибухівки,

– зазначається у матеріалі.

Як пише видання, працівники регулярно оновлюють свою "виробничу лінію" та імітують нову зброю у різноманітному арсеналі ЗСУ. Також вони намагаються робити макети більш реалістичними та підлаштовуватися під зміни в поведінці росіян, адже окупанти можуть вчитися на помилках.

Робітники збирають у майстерні уламки як доказ результативності своєї праці. Наприклад, в них є розбите крило російського "Ланцета", а також двигун та зім'яті фрагменти іранського "Шахеда". Подібними "сувенірами" в них заповнена ціла шафа.

Зі зрозумілих причин, західні журналісти не розкривають місцеперебування цієї майстерні та її працівників. Видання тільки повідомило, що члени команди є відрядженими на невизначений термін співробітниками металургійної компанії "Метінвест ", яка керувала "Азовсталлю" у Маріуполі. Зазначається, що основним акціонером компанії є Рінат Ахметов, який особисто погодив цей проєкт.

Кадри майстерні та матеріали з приманками / Фото The Guardian



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