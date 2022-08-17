Як створити ОСББ в будинку і чому це краще, ніж ЖЕК
Творці житлово-комунальної реформи навіть не здогадувалися, наскільки вона може бути корисною під час війни. Саме ОСББ стали базою для об’єднання українців. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Самі вирішили – самі зробили
У їхніх офісах створювали пункти тероборони, звідти вони колективно евакуювали людей, там збирали гуманітарну допомогу.
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У Вінниці мешканці трьох будинків, що входили до асоціації ОСББ, віддали на армію понад 100 тисяч гривень, які раніше зібрали на ремонт, а у Дніпрі – усім будинком готували їжу для переселенців та захисників.І таких історій по Україні – сотні, хоч такі об'єднання мають тільки 20% будинків.
Геннадій Левітас – голова правління Асоціації ОСББ "Паркові озера" (Київ). Він – успішний бізнесмен та активіст, який вирішив взяти на себе відповідальність за спільне добро житлового комплексу, де мешкає. Зараз Геннадій перебуває на фронті, а свої повноваження передав колегам.
У "неорганізованому" будинку набагато легше робити якісь махінації, отримати підвал чи дах у безкоштовне користування. Тому місцева влада часто обирає шлях короткострокових вигод, замість того, аби інвестувати в розвиток,
– ділиться спостереженнями координаторка житлово-комунальних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Бойко.
З цією проблемою зіткнулися і власники квартир в житловому комплексі "Паркові озера". Особливо погано було з пожежною системою: як виявилося, вона існувала тільки на папері, хоча мешканці щомісячно сплачували кошти за її утримання. Пожежні насоси не були під'єднані до мережі, а чверть трубопроводу для первинного гасіння пожежі була просто суха – з нього ЖЕК познімав крани.
Також існувала проблема з безпекою: постійно відбувалися крадіжки з квартир та припаркованих автомобілів. На початку існування ОСББ внесок на безпеку для мешканців житлового комплексу складав 56 гривень з квартири. За два з половиною роки за ці гроші вдалося встановити 340 відеокамер та успішно оплачувати пости охорони. За 2020 рік у житловому комплексі не зафіксовано жодної крадіжки.
Цікаве Захід вже остаточно обрав сценарій закінчення війни росії проти УкраїниМешканці ОСББ зробили власні контейнери для сортування та почали збирати картон і папір. Гроші зі здачі вторсировини використовують на оплату роботи двірника, який її сортує, і на ремонт спільних об'єктів інфраструктури: фарбування лавок, заміну дошок. Також будинок може заробляти гроші. Наприклад, здавати площі в оренду або надавати місце під рекламні оголошення, укладаючи договори з провайдерами.
Підвищення тарифу – це той аргумент, який часто висувають мешканці, котрі побоюються переходу від ЖЕКу до ОСББ. Але у згаданому житловому комплексі тариф становить 8,5 гривень. Візьмемо до прикладу двокімнатну квартиру на 70 квадратів. Місячний платіж становитиме 595 гривень. Додаємо послуги консьєржа та охорони (150 гривень) і розбудову та охорону інфраструктури (100 гривень). Разом – 845 гривень на місяць.
"Спершу не всі власники розуміли, що вони власники. Вони думали, що квартира їхня, а будинок – ЖЕКа. Але будинок – це твоя власність, відтак, твоя відповідальність", – розповідає Левітас.
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Як створити ОСББ
- Ознайомитися зі Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".
- Створити ініціативну групу (не менше трьох власників приміщень у будинку).
- Підготуватися до проведення зборів (отримати список усіх співвласників, вивчити технічний стан будинку, розробити статут ОСББ, провести інформаційну роботу серед мешканців).
- Повідомити мешканців про збори ОСББ у письмовій формі під розписку або рекомендованим листом не пізніше, ніж за 14 календарних днів до зборів.
- Провести установчі збори (збори фіксуються протоколом, для ухвалення рішень необхідно зібрати понад 50% голосів).
- Провести письмове опитування тих, хто не був на зборах, протягом 15 календарних днів після зборів.
- Зробити загальний підрахунок голосів співвласників.
- Зареєструвати ОСББ (подати пакет документів державному реєстратору або нотаріусу).
- Отримати статус неприбуткової організації у податковій та відкрити рахунок у банку.
За детальною інформацією звертайтеся до Департаменту житлово-комунального господарства або місцевої Асоціації ОСББ.
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