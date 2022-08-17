Як створити ОСББ в будинку і чому це краще, ніж ЖЕК

Творці житлово-комунальної реформи навіть не здогадувалися, наскільки вона може бути корисною під час війни. Саме ОСББ стали базою для об’єднання українців. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Самі вирішили – самі зробили

У їхніх офісах створювали пункти тероборони, звідти вони колективно евакуювали людей, там збирали гуманітарну допомогу.

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У Вінниці мешканці трьох будинків, що входили до асоціації ОСББ, віддали на армію понад 100 тисяч гривень, які раніше зібрали на ремонт, а у Дніпрі – усім будинком готували їжу для переселенців та захисників.І таких історій по Україні – сотні, хоч такі об'єднання мають тільки 20% будинків.

Геннадій Левітас – голова правління Асоціації ОСББ "Паркові озера" (Київ). Він – успішний бізнесмен та активіст, який вирішив взяти на себе відповідальність за спільне добро житлового комплексу, де мешкає. Зараз Геннадій перебуває на фронті, а свої повноваження передав колегам.

У "неорганізованому" будинку набагато легше робити якісь махінації, отримати підвал чи дах у безкоштовне користування. Тому місцева влада часто обирає шлях короткострокових вигод, замість того, аби інвестувати в розвиток,

– ділиться спостереженнями координаторка житлово-комунальних програм Громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Бойко.

З цією проблемою зіткнулися і власники квартир в житловому комплексі "Паркові озера". Особливо погано було з пожежною системою: як виявилося, вона існувала тільки на папері, хоча мешканці щомісячно сплачували кошти за її утримання. Пожежні насоси не були під'єднані до мережі, а чверть трубопроводу для первинного гасіння пожежі була просто суха – з нього ЖЕК познімав крани.

Також існувала проблема з безпекою: постійно відбувалися крадіжки з квартир та припаркованих автомобілів. На початку існування ОСББ внесок на безпеку для мешканців житлового комплексу складав 56 гривень з квартири. За два з половиною роки за ці гроші вдалося встановити 340 відеокамер та успішно оплачувати пости охорони. За 2020 рік у житловому комплексі не зафіксовано жодної крадіжки.

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Мешканці ОСББ зробили власні контейнери для сортування та почали збирати картон і папір. Гроші зі здачі вторсировини використовують на оплату роботи двірника, який її сортує, і на ремонт спільних об'єктів інфраструктури: фарбування лавок, заміну дошок. Також. Наприклад, здавати площі в оренду або надавати місце під рекламні оголошення, укладаючи договори з провайдерами.

Підвищення тарифу – це той аргумент, який часто висувають мешканці, котрі побоюються переходу від ЖЕКу до ОСББ. Але у згаданому житловому комплексі тариф становить 8,5 гривень. Візьмемо до прикладу двокімнатну квартиру на 70 квадратів. Місячний платіж становитиме 595 гривень. Додаємо послуги консьєржа та охорони (150 гривень) і розбудову та охорону інфраструктури (100 гривень). Разом – 845 гривень на місяць.

"Спершу не всі власники розуміли, що вони власники. Вони думали, що квартира їхня, а будинок – ЖЕКа. Але будинок – це твоя власність, відтак, твоя відповідальність", – розповідає Левітас.

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Як створити ОСББ

Ознайомитися зі Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Створити ініціативну групу (не менше трьох власників приміщень у будинку). Підготуватися до проведення зборів (отримати список усіх співвласників, вивчити технічний стан будинку, розробити статут ОСББ, провести інформаційну роботу серед мешканців). Повідомити мешканців про збори ОСББ у письмовій формі під розписку або рекомендованим листом не пізніше, ніж за 14 календарних днів до зборів. Провести установчі збори (збори фіксуються протоколом, для ухвалення рішень необхідно зібрати понад 50% голосів). Провести письмове опитування тих, хто не був на зборах, протягом 15 календарних днів після зборів. Зробити загальний підрахунок голосів співвласників. Зареєструвати ОСББ (подати пакет документів державному реєстратору або нотаріусу). Отримати статус неприбуткової організації у податковій та відкрити рахунок у банку.

За детальною інформацією звертайтеся до Департаменту житлово-комунального господарства або місцевої Асоціації ОСББ.

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