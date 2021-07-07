Створення терористичної організації: суд відпустив Нелю Штепу

Суд у Харкові 6 липня відмовився посадити Нелю Штепу під домашній арешт. Скандальну ексочільницю Слов'янської міської ради відпустили під особисте зобов'язання.

Штепу відпустили

Орджонікідзевський районний суд Харкова не задовольнив клопотання прокурора про запобіжний захід для Штепи. Про це заявив адвокат Штепи Олександр Шадрін.

Раніше Скандальну Нелю Штепу відправили під нічний арешт

Тепер одіозна політикиня зобов'язана лише:

прибувати до суду за першою вимогою;

повідомляти про зміну свого місця проживання або роботи;

не спілкуватися зі свідками сторони обвинувачення, яких ще не допитали.

Якщо Штепа не дотримуватиметься цих вимог, то суд може схвалити жорсткіший запобіжний захід і накласти на неї штраф.

Що відомо про справу Штепи

У липні 2014 року скандальну політикиню затримали за підозрою у сепаратизмі. Все тому, що жінка раділа, коли російські військові прийшли у Слов'янськ.

Штепа ж каже, що нібито кликала Путіна через тиск бойовиків.

Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі депутатки та зобов'язав виплатити їй 3600 євро.

Наприкінці січня 2021 року суд відправив Штепу під нічний арешт на 60 діб, а в квітні – продовжив його. Ексглава міськради носила електронний браслет щодня з 22:00 до 05:00.