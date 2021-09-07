Створили об'єднання "Справедливість": фракцію "Голосу" в Раді покинули 11 депутатів

7 вересня 2021 , 14:19
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Джерело:

Юлія Клименко у фейсбуці

Низка нардепів, які прийшли до Верховної Ради від партії "Голос", вирішили покинути політсилу. Після цього вони створили власне парламентське об'єднання "Справедливість".

Його утворили 16 червня, а першою про рішення повідомила Олександра Устінова. Згодом до неї приєдналися Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.

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Об'єднання "Справедливість"

Юлія Клименко заявила, що окрім неї до "Справедливості" ввійшли ще 10 нардепів, а саме:

  • Соломія Бобровська;
  • Наталія Піпа;
  • Олександра Устінова;
  • Ольга Стефанишина;
  • Володимир Цабаль;
  • Роман Лозинський;
  • Галина Васильченко;
  • Ярослав Юрчишин;
  • Андрій Шараскін;
  • Ярослав Рущишин.

На третьому році роботи в Парламенті зайшли в сесійну залу у складі об'єднання "Справедливість". Тепер нас 11,
– зауважила Юлія Клименко.

Окрім цього, вона подякувала своїм колегам за їхню "позицію та цінності".

Фракцію "Голосу" в Раді покинули 11 депутатів / Фото з фейсбуку Юлії Клименко.

Що кажуть у "Голосі"

У пресслужбі політсили кажуть, що з повагою ставляться до рішення колег. Проте у партії сподіваються, що вони продовжать працювати за програмою, з якою йшли на вибори.
Автор: Олег Васьків