Створили об'єднання "Справедливість": фракцію "Голосу" в Раді покинули 11 депутатів
Джерело:Юлія Клименко у фейсбуці
Низка нардепів, які прийшли до Верховної Ради від партії "Голос", вирішили покинути політсилу. Після цього вони створили власне парламентське об'єднання "Справедливість".
Його утворили 16 червня, а першою про рішення повідомила Олександра Устінова. Згодом до неї приєдналися Ольга Стефанишина, Соломія Бобровська та Ярослав Юрчишин.
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Об'єднання "Справедливість"
Юлія Клименко заявила, що окрім неї до "Справедливості" ввійшли ще 10 нардепів, а саме:
- Соломія Бобровська;
- Наталія Піпа;
- Олександра Устінова;
- Ольга Стефанишина;
- Володимир Цабаль;
- Роман Лозинський;
- Галина Васильченко;
- Ярослав Юрчишин;
- Андрій Шараскін;
- Ярослав Рущишин.
На третьому році роботи в Парламенті зайшли в сесійну залу у складі об'єднання "Справедливість". Тепер нас 11,
– зауважила Юлія Клименко.
Окрім цього, вона подякувала своїм колегам за їхню "позицію та цінності".