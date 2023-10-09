На Волині засудили адміністратора чату, де "зливали" місця вручення повісток

У Волинській області засудили адміністратора чату у вайбері, де писали про місця роздачі повісток. Його звинуватили у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

За цією статтею чоловікові "світило" позбавленням волі на строк 5 – 8 років. Однак у вироку суду мовиться, що він пішов на угоду з прокурором, пише 24 Канал.

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Що відомо про вирок суду

У вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області мовиться про те, що чоловік у Волинській області ще у квітні 2021 року створив чат у вайбері.

Вже після початку повномасштабного вторгнення у чаті почали повідомляти про місця, де перебували представники військкомату, які вручали повістки військовозобов'язаним громадянам.

Коли чоловіка викрили, то йому вручили підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

У вироку суду мовиться, що обвинувачений свою провину визнав та підписав угоду з прокурором. Згідно з нею, чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням.

Тепер він протягом року іспитового строку не має вчинити жодного нового кримінального правопорушення та виконувати покладені на нього обов'язки:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Адміністратора чату про повістки викрили на Буковині