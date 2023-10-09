На Волині засудили адміністратора чату, де "зливали" місця вручення повісток
У Волинській області засудили адміністратора чату у вайбері, де писали про місця роздачі повісток. Його звинуватили у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
За цією статтею чоловікові "світило" позбавленням волі на строк 5 – 8 років. Однак у вироку суду мовиться, що він пішов на угоду з прокурором, пише 24 Канал.
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Що відомо про вирок суду
У вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області мовиться про те, що чоловік у Волинській області ще у квітні 2021 року створив чат у вайбері.
Вже після початку повномасштабного вторгнення у чаті почали повідомляти про місця, де перебували представники військкомату, які вручали повістки військовозобов'язаним громадянам.
Коли чоловіка викрили, то йому вручили підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.
У вироку суду мовиться, що обвинувачений свою провину визнав та підписав угоду з прокурором. Згідно з нею, чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням.
Тепер він протягом року іспитового строку не має вчинити жодного нового кримінального правопорушення та виконувати покладені на нього обов'язки:
- періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Адміністратора чату про повістки викрили на Буковині
- Чернівецька обласна прокуратура наприкінці вересня 2023 року повідомила, що викрила адміністратора групи у вайбері, який повідомляв людей, де роздають повістки.
- У чаті було майже 1500 людей. Адміністратор інформував людей, використовуючи власну мережу інформаторів серед місцевих жителів Дністровського району.
- У прокуратурі зазначили, що 33-річному жителю Дністровського району повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 8 років.