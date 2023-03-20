Створюють ілюзію наступу: Жданов оцінив спроможність Росії підсилити натиск

Росія на Сході України намагається створити враження підготовки до наступу. Вони зосереджують свої ресурси на Луганському та Донецькому напрямках.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, російська армія зараз не здатна на більше ніж те, що вони роблять зараз.

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На Бахмутському напрямку росіяни виходять на плато своїх можливостей. Попри те, що російське командування, може, й розуміє складність ситуації, але не вчиться на своїх помилках, а тому хоче повторити в Авдіївці те саме, що й у Бахмуті. За словами Олега Жданова, по-інакшому вони просто не вміють.

Так, росіяни мають певні успіхи, в деяких місцях ми поступаємось територіями, для того, щоб зберегти наші війська і не дати їм потрапити в оточення. Але оборонні бої заздалегідь дають можливість максимально скоротити наші втрати та завдати втрати військам противника,

– наголосив військовий експерт.

На думку Жданова, оборонятись на Бахмутському та Авдіївському напрямках – доцільно, адже це дуже послаблює вороже військо.

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В Росії недосконала мобілізаційна система

Те, що ми сьогодні бачимо від Бахмуту до Мар'їнки, – це все, на що сьогодні спроможна російська армія. Попри те, що зараз, за різними оцінками, чисельність угруповання російських військ на території України, приблизно 350 тисяч особового складу, на більше вони не здатні.

"Наша розвідка доповідає, що в районі Вугледару 24 березня, повинна прибути 37 бригада (російська – 24 Канал), щоб доповнити пошматовану нами 155 бригаду. Але мобілізовані відмовляються йти на штурм міста, тому було прийняте рішення перекинути туди додатково ще дві бригади. Спроби штурму Вугледару можуть відновитися, але після 24 березня", – зазначив Жданов.

Військовий експерт додав, що всі російські війська Східного округу – це кадровані частини скороченого складу. Це означає, що вони ніколи не були розгорнуті більше ніж на 30%. Усе вказує на те, що в Росії недосконала мобілізаційна система, яка вже вичерпала свій ресурс, і зараз лише буксує, а не видає ту кількість мобілізованих, яка вкрай необхідна російській армії.

Актуальні втрати окупантів на війні проти України

Станом на 20 березня наші захисники вже ліквідували орієнтовно 165 610 російських загарбників. Втрати у техніці: