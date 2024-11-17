Зеленський відповів, чи дійсно в Україні створюють нові бригади замість доукомплектації старих

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви про масове створення нових бригад в умовах недоукомплектування наявних підрозділів. За його словами, впродовж останнього року було створено лише підрозділи резерву.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в етері "Українського радіо". Президент наголосив, що такі підрозділи є необхідними для ротації на фронті

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Чи створюють в Україні масово нові бригади

Хто вам сказав, що ми їх (нові бригади – 24 Канал) створюємо? Хто розповсюджую меседж, що ми створюємо нові бригади,

– запитав Зеленський у ведучої.

Президент розповів, що впродовж останнього року були створені підрозділи резерву, де ядром були досвідчені військові, що "пройшли війну", а навколо них формувалися групи новобранців.

"Це ж краще, якщо у них (новобранців – 24 Канал) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою", – пояснив глава держави.

Він також уточнив, що підрозділи резерву необхідні, щоб проводити ротації на фронті.

"Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою, свіжою, доукомплектованою. Тому що росіян – один до восьми, або один до трьох", – резюмував Зеленський.