У мережі заявили, що Повітряні сили отримали Су-17: Ігнат сказав, чи це правда

З'явилися кадри польоту Су-17 нібито над українськими військовими. У Повітряних силах прокоментували це та відповіли, чи справді цей літак з'явився на озброєнні наших льотчиків.

Зазначимо, що експортна назва Су-17 – Су-22. У понеділок, 13 листопада, речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, чи володіє інформацією стосовно передачі цього бомбардувальника з боку Польщі, – інформує 24 Канал.

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Чи з'явились Су-17 в України

Зі слів спікера зрозуміло, що повідомлення про польоти польських Су-17 (чи Су-22) над військовими Збройних Сил поки не можна підтвердити.

Дуже люблять в нас гадати на кавовій гущі. Повітряні сили розглядають різні варіанти… Щодо Су-22 чи Су-17 – поки що такої інформації немає,

– сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил констатував, що бомбардувальник Су-17 є радянським та справді перебуває на озброєнні Польщі. Його можна використовувати для ракетних атак та перенесення інших видів озброєння.

Проліт Су-17 нібито над Україною: дивіться відео з мережі

Як зазначив Ігнат, йому відомо, що Україна вела перемовини з партнерами з ближніх країн щодо передачі усіх видів авіаційного озброєння, зокрема різних видів гелікоптерів та літаків.

Усе розглядалося, зокрема, гелікоптери ще радянського виробництва, Су-22 і все, що є в ближніх країнах, для того аби якомога скоріше їх надати Україні. Для Су-22 треба буде перенавчання, якщо таке рішення буде прийнято,

– констатував речник.

Також аналітики з Defence Express зазначали , що за короткими відео, які з'явились у мережі, неможливо підтвердити, чи справді Су-17 з'явились на озброєнні України. Експерти переконані, що єдиною країною, яка може нам надати такі літаки, є Польща.

Додамо, що Ігнат згадав: МіГ-29 від Польщі посилили українські бригади, однак наша держава очікує на F-16. Ці літаки є багатоцільовими винищувачами – тобто здатні виконувати різні завдання на полі бою, що є вкрай важливим для посилення нашої переваги в небі.